Она идеальна: Алессандра Амбросио в мини-шортах блеснула стройными ножками и железным прессом

Алессандра Амбросио – одна из самых популярных моделей в мире. Она и сейчас часто снимается для глянцевых изданий и рекламных кампаний известных брендов. Одна из ее коллабораций – для PrettyBallerinas. Модель показала новые кадры из рекламной кампании, где примерила соблазнительный летний образ. Алессандра надела крошечные джинсовые шорты, которые подчеркнули ее стройные загорелые ноги и железный пресс. Дополнили образ белая блуза с пышными рукавами, а также балетки с цветастым принтом. Через плечо модель перекинула сумочку змеиной расцветки, а в уши вставила крупные серьги. Образ Амбросио получился игривым и соблазнительным.

Новые фото Алессандры (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Не удивительно, что поклонники буквально засыпали 39-летнюю красавицу восторженными словами. Многие из них поспешили отметить, что выглядит звезда намного моложе реального возраста.

Ты выглядишь на 31

Восхитительна

Самая лучшая модель из когда-либо существовавших

О боже!

Одно слово: идельна

Ты волшебная

Великолепна! Эти ноги

Удивительная

У тебя удивительные ноги, Але

Принцесса навсегда

Могла бы ты поделиться, откуда твоя обувь

Так красива, Але

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/alessandraambrosio)

Напомним, ранее модель показала массу пляжных образов. А также свою спортивную фигуру, растяжку и гибкость. Она рекламировала модели одежды для йоги и спорта, а потому сделала массу упражнений и асан. Фотосессия получилась живой и необычной. Заодно по лукам Алессандры можно проследить последние тенденции летней моды. В тренде яркие купальники, зеркальные очки в пол-лица с крупными стеклами, свободного кроя рубашки, а также аксессуары для волос. Амбросио, к примеру, обожает яркие резинки и платки.