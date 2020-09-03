ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Идеал: Алессандра Амбросио взбудоражила сеть спортивным телом в крошечном бикини

Автор: Lite

Звезда позирует в новом образе

Алессандра Амбросио продолжает волновать поклонников своими откровенными фото с Мальдив. Напомним, модель отправилась в отпуск вместе с детьми, родителям и возлюбленным Ноколо Одди. Цель знаменитого в сети семейства – отметить 12-летие Ани Луизы, а после просто насладиться райскими видами и отдохнуть как следует. С собой в поездку Алессандра прихватила множество стильных нарядов, которыми периодически радует своих подписчиков.

Самые читаемые новости

Новый образ Алессандры (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

В этот раз Амбросио примерила белый купальник, который лучшим образом продемонстрировал ее спортивную фигуру, а также шоколадный загар. Алессандра опубликовала несколько фото с разных ракурсов, давая фанатам вволю себя рассмотреть.

Тонкая талия, железный пресс, стройные ноги и упругие ягодицы в сочетании с женственным силуэтом и аппетитными формами подействовали на них как всегда возбуждающе. «Идеал», «Богиня», «Красотка», «Королева», «Муза», «Ты лучшая», «Просто восхитительна», «Ты просто как свеча в темноте», «Нереальная», «Я люблю тебя так сильно, Алессандра», «Магия», «Идеальное тело», – такие комментарии все появляются под фото экс-«ангела» Victoria's Secret.

Модель просто взорвала сеть (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Сама она выбрала в качестве подписей к своим красочным фото разнообразные вдохновляющие цитаты. «Почувствуйте запах моря и почувствуйте небо. Пусть ваша душа и дух летят»,– пишет популярная бразильская модель…

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины актрисамодель