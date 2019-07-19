ru
ua

"И без грима красотка": Тина Кароль восхитила лицом без макияжа


Поклонники отметили, что певица выглядит будто подросток

Украинская поп-дива Тина Кароль последнее время балует своих фанатов, буквально каждый день публикуя новые фото в сети, причем порой они весьма пикантные и откровенные. Подписчики певицы, число которых уже перевалило за миллион, не устают восхищаться ее цветущей красотой и стильными образами. При этом артистка прекрасно выглядит и без косметики и не боится показывать свою естественную красоту.

Так, на фан-страничке Кароль появилось ее новое фото, на котором звезда запечатлена без грамма макияжа, доказывая, что дело вовсе не в обработке снимков - она действительно прекрасно выглядит, даже когда уставшая и не накрашена.

На снимке 34-летняя Тина позирует с поклонницей. Артистка одета в черные лосины и джинсовую куртку, на ее лице нет ни грамма макияжа, а волосы собраны в небрежный пучок. При этом она мило улыбается на камеру.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/_fantina)

Фанаты исполнительницы пришли в восторг от ее внешнего вида и заявили, что она будто подросток. Хотя некоторые заметили усталость на лице Кароль и посоветовали беречь себя и больше отдыхать.

  • Вааай, какая зайка 
  • Тина красавица, ей и макияж не нужен
  • Бозееее,какой Тина пупсичек
  • Я в свои 15 выгляжу старше
  • Котёнок
  • Ниче так и без грима красотка :))
  • Зайка, очень красивая.
  • Очень люблю фото из жизни, когда Тина выглядит как обычный человек
  • Тіна завжди прекрасна, дівчата дуже милі!!! 
  • Мі мі мі бусинка
  • На лице видно усталость. Пора отдохнуть. Очень много работает. Трудоголик!
 

Скриншот комментариев (instagram.com/_fantina)

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль ошеломила сеть жгучим фото в роскошном красном платье, восхищая стройной фигурой.

Ранее Тина Кароль показала стройные ножки в коротких шортах во время пикантной пляжной фотосессии.

Также Тина Кароль без белья в коротком белом топе восхитила поклонников и вызвала настоящий фурор в сети откровенным кадром.

Вместо ответа хейтерам – шампанское: Леди Гага отмечает очередной триумф Модные девчонки: Лилия Ребрик в коротких шортах показала "морское" фото с дочками
Читать все новости