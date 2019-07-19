"И без грима красотка": Тина Кароль восхитила лицом без макияжа

Украинская поп-дива Тина Кароль последнее время балует своих фанатов, буквально каждый день публикуя новые фото в сети, причем порой они весьма пикантные и откровенные. Подписчики певицы, число которых уже перевалило за миллион, не устают восхищаться ее цветущей красотой и стильными образами. При этом артистка прекрасно выглядит и без косметики и не боится показывать свою естественную красоту.

Так, на фан-страничке Кароль появилось ее новое фото, на котором звезда запечатлена без грамма макияжа, доказывая, что дело вовсе не в обработке снимков - она действительно прекрасно выглядит, даже когда уставшая и не накрашена.

На снимке 34-летняя Тина позирует с поклонницей. Артистка одета в черные лосины и джинсовую куртку, на ее лице нет ни грамма макияжа, а волосы собраны в небрежный пучок. При этом она мило улыбается на камеру.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/_fantina)

Фанаты исполнительницы пришли в восторг от ее внешнего вида и заявили, что она будто подросток. Хотя некоторые заметили усталость на лице Кароль и посоветовали беречь себя и больше отдыхать.

Вааай, какая зайка

Тина красавица, ей и макияж не нужен

Бозееее,какой Тина пупсичек

Я в свои 15 выгляжу старше

Котёнок

Ниче так и без грима красотка :))

Зайка, очень красивая.

Очень люблю фото из жизни, когда Тина выглядит как обычный человек

Тіна завжди прекрасна, дівчата дуже милі!!!

Мі мі мі бусинка

На лице видно усталость. Пора отдохнуть. Очень много работает. Трудоголик!

Скриншот комментариев (instagram.com/_fantina)

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль ошеломила сеть жгучим фото в роскошном красном платье, восхищая стройной фигурой.

Ранее Тина Кароль показала стройные ножки в коротких шортах во время пикантной пляжной фотосессии.

Также Тина Кароль без белья в коротком белом топе восхитила поклонников и вызвала настоящий фурор в сети откровенным кадром.