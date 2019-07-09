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"И это еще не все": Лилия Ребрик растрогала сеть счастливым семейным фото и поделилась важной мечтой

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.07.2019 - 13:26
"И это еще не все": Лилия Ребрик растрогала сеть счастливым семейным фото и поделилась важной мечтой
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик уточнила, что у нее действительно очень большая семья

Лилия Ребрик решила немного разбавить череду фото своих стильных и всегда разных образов, которые она примеряет во время эфиров шоу "Ранок з Україною". Украинская телеведущая и актриса посвятила большой пост своей не менее большой семье. А сделала она это в рамках дня семьи, который отмечали вчера, 8 июля.

Так, на своей instagram-страничке Ребрик опубликовала несколько фото, на которых позирует не только с мужем и дочками, но также со своими родителями и родителями мужа, и другими родственниками.

"С днем ​​семьи!!! Берегите самых дорогих! На самом деле, это неполный состав нашей семьи… Например, у моего папы в родне - пятеро детей (у каждого из них своих двое детей, у каждого из этих детей - уже своих тоже по двое детей), у мамы Андрея - три сестры))). Еще жива моя бабушка, которой 96 лет. Дай Бог им здоровья еще жить и жить. Мои двоюродные братья, сестры живут в разных уголках мира ... (вас очень не хватает на этих фото). Я представляю, каким должен быть тот "большой стол", за которым когда-то, я верю, соберется вся наша семья! Мечтаю об этом)))" – трогательно подписала фото Лилия Ребрик.

Кстати, интересно, что на снимках Лилия с дочками позирует в одинаковых платьях. На них – белоснежные платья в горошек. Дочки Ребрик: младшенькая Полина (в апреле ей исполнился год) и старшая Диана (7 лет).

&quot;И это еще не все&quot;: Лилия Ребрик растрогала сеть счастливым семейным фото и поделилась важной мечтой

&quot;И это еще не все&quot;: Лилия Ребрик растрогала сеть счастливым семейным фото и поделилась важной мечтой

Лилия Ребрик и ее большая семья (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники телеведущей пришли в восторг от этих снимков:

  • "Дружная семья -это прекрасно! Берегите эти ценности и дай Бог вам собраться за большим столом"
  • "Вы так на папу похожи"
  • "Да, семья — это самое важное, что есть у человека. Вам, Лилия, желаю, чтоб сбылась побыстрее Ваша мечта и Вы собрались с родными за круглым столом"
  • "Прекрасная семья! Дай Вам Бог здоровья. А Дианка очень похожа на вашу сестру"
  • "Благословлен, кто бережет свою семью, счастье Вашей большой семьи!"
  • "Прекрасная семья"
  • "Счастья Вам, здоровья и приумножения"
  • "Какие Вы Счастливые! Берегите себя!"

&quot;И это еще не все&quot;: Лилия Ребрик растрогала сеть счастливым семейным фото и поделилась важной мечтой

Лилия Ребрик и ее большая семья (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

&quot;И это еще не все&quot;: Лилия Ребрик растрогала сеть счастливым семейным фото и поделилась важной мечтой

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, ранее Лилия Ребрик покорила глубоким декольте в эффектном платье. Телеведущая не изменила традиции стильных фото даже во время дождя, который накрыл Киев утром, 8 июля. 

Кроме того, счастливая Лилия Ребрик уже однажды засветила великолепную фигуру в купальнике на пляже в Болгарии. Телеведущая выбрала белоснежный закрытый купальник и не прогадала, получив массу восторженных отзывов.

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