"Хватит есть и не толстеть!" Стройная Леся Никитюк показала, как нарушает диету в Берлине

Леся Никитюк может похвастаться высоким ростом и при этом весьма стройной фигурой, которую она с удовольствием демонстрирует в стильных нарядах и купальниках. Недавно телеведущая рассекретила все свои параметры и в шутку попросила поменьше обращать внимания на ее рост, ведь она каждый день слышит о том, какая же она высокая. К слову, рост звезды составляет 180 сантиметров. При этом Леся известная любительница вкусно поесть и нередко показывает в сети, чем лакомилась на этот раз.

Сейчас артистка находится в Берлине, где не упустила случая отправиться в настоящий итальянский ресторан. В своем Instagram Никитюк поделилась аппетитным кадром, на котором она с наслаждением ест пасту. Знаменитость одета в белую рубашку, а на лицо нанесла минимальный нюдовый макияж.

Вопреки своему обыкновению, Леди Ле никак не стала подписывать снимок.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики теледивы тут же засыпали ее комментариями, при этом многие интересуются, как ей удается так много есть и при этом не поправляться и даже в шутку называют ее ведьмой.

Леся все тiki жре, та луки мiняе. От лафа

Смачного! Їжте на здоров'я, ато худа, як трясця!

Хватить жерти і не жирніти))) вєдьма чи шо?!

Постоянно кушает, постоянно)...

Как можно кушать и не поправляться и быть такой стпойной???

Роскішна білявка

Красивая

Очаровательная красавица Леся

Во где глаза живые! Конечно, макароны небось ещё с мясом. Потом опять пол года только в одежде

Смачного)

Ест и не толстеет. Что за человек?!

Обжоркіна Леся Іванівна.

А как же фигура, Лесюнь ?)

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк показала яркий образ в красной водолазке с броским макияжем глаз и поделилась впечатлениями от похода на всемирно известное цирковое шоу.