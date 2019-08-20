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"Хватит нас мучить": Тина Кароль озадачила фото с двумя мужчинами

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Тина Кароль интригует новыми подробностями клипа

Поклонники Тины Кароль в ожидании нового видео от кумира, певица анонсировала выход клипа и уже несколько дней подогревает интерес к нему фотографиями в Instagram. "Жаркие" фото в купальнике возле бассейна обещают, что клип получится откровенным.


И вот, Тина Кароль опубликовала очередную порцию загадок для фанатов, еще один кадр с участниками клипа, на котором певица в коротком платье стоит в обнимку с двумя мужчинами в соломенных шляпах и с удочками.

Фото: (instagram.com/tina_karol)


Под фото знаменитость пообещала, что премьера состоится уже 22 августа, а называться композиция будет "Вабити".

Поклонники похвалили Кароль за ее сценический образ и попросили больше так их не мучить долгим ожиданием.

  • Ой какие мужички возле тебя. Ты их уже привабила, я так понимаю
  • Тиночкаа, ну зачем дразнить!? У нас терпения уже нет...
  • Вы офигенные
  • Божеее, Тина хватит нас убивать... Мы и так пытаемся выживать эти оставшиеся два дня
  • ХВАТИТ НАС МУЧАТЬ
  • Вы такие лапочки
  • Оуооуоуоу,какие вы классные. Что же будет в клипе тогда
  • как дожить до выхода песни?
  • Тиночка ты божественно красивая
  • Я тебя обожаю Самая лучшая украинская певица
  • Чекаємоо
  • Очень ждём и в предвкушение чего-то очень жаркого и заводного

Напомним, что Тина Кароль подогревая интерес к новому клипу, публикует горячие фото в купальнике.

Напомним, Тина Кароль рассказала, какую литературу любит читать. По словам певицы, ей всегда нравились вдохновляющие истории творческих личностей, а формат книг она предпочитает электронный.

Ранее Тина Кароль поразила сеть откровенным кадром без белья. Певица позировала в короткой трикотажной кофточке, сквозь которую отчетливо просвечиваются соски.

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