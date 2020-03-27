Не хватит в мире слов: Джамала в день рождения сына умиляет трогательными фото с ним

Джамала показала альбом редких фото с сыном
Джамала отмечает сегодня, 27 марта особенный день! Несмотря на серию тяжелых новостей из-за коронавируса, на карантин и самоизоляцию Джа находит позитив в эти дни и делится им с поклонниками. А помогает своей звездной маме ее сынок — Эмир-Рахман. Сегодня малышу исполнилось ровно два года. На радостях Джамала опубликовала целый фотоальбом уникальных фото, сделанных в разное время взросления ее сына. За эти два года певица проводила немало фотосессий с сыночком, так что ярких фото у нее предостаточно.
Счастливая Джа показала фото, на которых Эмир ее совсем кроха. При этом снимки были сделаны во время одной их первых фотосессий. На фото также видим супруга Джамалы — Сеит-Бекира Сулейманова. Певица как-то делилась результатом этого фотосета, но не показывала тогда лицо ребенка. Сегодня звездная мама с удовольствием показывает не только фото, но и видео с Эмиром. И судя по всему, мальчик растет очень музыкальным. Ведь зачастую на видео он танцует, старается подпевать и даже играть на музыкальных инструментах.
К двухлетию сына Джа решила не писать огромный поздравительный пост. Счастливая мама ограничилась короткими, но пронзительными словами.
“Не вистачить у світі слів, щоб описати всю любов! З Днем народження, Емір-Рахман! Hayırlı yaşlar olsun, Emir-Rahman!!! Maşallah”, — пишет Джамала.
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Трое детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма присоединились к важному флешмобу поддержки медиков (видео)
К пожеланиям также присоединились звездные подписички Джамалы.
К примеру, супруга певца Сергея Бабкина Снежана пишет: “Будьте Здоровенькими! С Днём Рождения!”
Грузинский дизайнер BICHOLLA также поздравляет: “С днем рождения! Здоровья и счастья”.
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Фолловеры Джамалы буквально засыпали ее и сына приятными пожеланиями и просто теплыми словами.
Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa
Напомним, что 26 апреля 2017 года Джамала вышла замуж за бизнесмена крымскотатарского происхождения Сеит-Бекира Сулейманова. Осенью 2017 поклонник исполнительницы получили прекрасную новость о первой беременности своей любимицы. О рождении сына исполнительница сообщила в своем Instagram, подписав публикацию: “Наш маленький принц. Моя лучшая песня”. Кстати, рожала 34-летняя Джамала в Украине.
12 февраля 2020 года Джамал официально подтвердила свою вторую беременность. “Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть. Это чудо, которое дарит Всевышний!” — писала Джа. Певица опубликовала душевный снимок с мужем и сыном. На фото отчетливо видно округлившийся животик Джамалы.
Ранее Джамала рассказала, как проходит вторая беременность.
“Чувствую себя хорошо. По ощущениям вторая беременность не похожа на первую. В первый раз для тебя все новое — испытываешь ранее неизвестные чувства, боишься что-то пропустить или навредить ребеночку, все время прислушиваешься к себе, чувствуешь тревогу. Мне кажется, тело больше готово ко второй беременности. Состояние кожи и волос улучшилось, губы стали больше (смеется). Природа делает все, чтобы беременная женщина ощущала себя красивой”, — рассказывает беременная Джа.