"Хватит меня "палить"!" Каменских смутила Потапа своими откровениями

Видео: YouTube/NKofficial

Популярная певица Настя Каменских (NK) еще в феврале отправилась в США в рамках своего промо-тура Peligroso. Артистку сопровождал рэпер и продюсер Потап, который вместе с ней посещал все интервью на телеканалах и радиостанциях и даже помогал ей на звукозаписывающей студии. Пара везде появлялась вместе, хотя в одном из комментариев Настя и утверждала, что Алексей Потапенко (настоящее имя артиста) не продюсирует ее, а просто поддерживает и всячески содействует. Теперь же звезда решила показать фанам новый выпуск своего NK-blog'а, где они могли увидеть, как на самом деле проходил тур Насти и услышать комментарии из первых уст. Видео уже появилось на личном YouTube-канале NK.

Так, девушка сообщила, что она за короткое время успела посетить теле- и радиостанции Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Бостона. Настя вставала в 4 утра для того, чтобы везде успеть и дать максимальное количество интервью.

Она подолгу стояла в длинных пробках и вынуждена была краситься в машине, но была счастлива от того, как тепло и радушно ее принимать журналисты американских масс-медиа.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Стоит отметить, что эмоции певицы били через край – ее глаза светились, она с энтузиазмом неустанно общалась с представителями прессы и даже успела записать новый трек на английском языке, над которым пришлось работать несколько дней.

Примечательно, что Потап все время мелькал в кадре вместе с Настей. Он с восхищением отзывался о ее трудолюбии и целеустремленности, не переставая хвалить и подбадривать.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица не осталась в долгу и на эмоциях поблагодарила рэпера на камеру, чем очень его смутила.

"Я хотела сказать огромное спасибо Алексею Потапенко. Этому гению. Этому человеку, за то, что он меня поддерживает, помогает и вместе со мной покоряет эту часть планеты!" - обратилась она к Потапу, который в этот момент находился рядом.

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Пожалуйста, Анастасия Алексеевна. Да, хватит меня "палить"! Я очень смущаюсь, когда ты меня "палишь". Я не знаю, что делать!" - перебивая Настю, заявил продюсер.

Кроме того, в одном из кадров артистка появляется в куртке Потапа, которую она набросила плечи.

Ранее Настя Каменских и Потап засветились вместе на вечеринке по случаю дня рождению Позитива.

Напомним, что Потап и Настя Каменских тайно отправили друзьям приглашения на свадьбу.

Кстати, Настя Каменских высказалась о своей будущей свадьбе с Потапом.