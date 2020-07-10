Не хуже Тосканы: Осадчая и Горбунов показали яркие фото с путешествия по Львовщине

Пока большинство границ все еще закрыты из-за пандемии коронавируса, звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов отказываются сидеть дома и решили изучать красоту родной страны. Семейство уже побывало в красивых и интересных местах Киевщины, а теперь решили отправиться на Львовщину. Живописными кадрами из поездки они поделились на своих страничках в Instagram.

Влюбленные посетили Свиржский замок, где снимали фильм "Д'Артаньян и три мушкетера". Катя и Юрий позировали на его фоне, мило держась за руки и счастливо улыбаясь.

"Свірський замок.15-17 ст. Тут до речі знімали Дартаньяна і трьох мушкетерів!" - отметил шоумен.

Для путешествия супруги выбрали удобные повседневные образы. Так, Горбунов был в черных штанах, футболке с принтом и джинсовой куртке. А его жена отдала предпочтение джинсам, белой футболке и красному кардигану, дополнив лук кроссовками. Кроме того, Осадчая по своему обыкновению не стала делать макияж в поездке, а волосы просто собрала в хвост.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов очаровали яркими фото с путешествия по Украине (фото: instagram.com/kosadcha)

"Моя найкрасивіша країна! Цьго літа відкриваємо по новому для себе Україну, Львівщина нічим не гірша за Тоскану", - написала Катя.

Пользователи сети восхищаются красотами Украины и очаровательной парой.

Гарно!

Чудова пара

Точно не гірша

Обожнюю вас

Классные, любуюсь

Це до поки не відкриються кордони?

Дуже гарне місце, теж там була, нажаль дуже запущено

Карантин це шанс того, що люди оцінять все своє навколо! Стануть більше ессенсеалістами, коли непотрібне непотрібно

Гарно, але не перебільшуй!

Класно, що «відомі» люди пропагують відпочинок в Україні, хоч і з невеселих причин. Тут справді купа неймовірних місць! Ще б ціни трохи менші, а сервіс я інфраструктуру кращі..

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Ранее Юрий Горбунов и Катя Осадчая в вышиванке взбудоражили сеть фото с сыночком Иваном.