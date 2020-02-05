"Худышка такая": активная Настя Каменских показала, как начала свой день

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица похвасталась подтянутой фигурой в спортзале

Настя Каменских заметно похудела и с удовольствием демонстрирует свою подтянутую и аппетитную фигуру - так, во время отдыха с Потапом в Мексике певица выгуляла немало ярких купальников и эффектных курортных луков. Поддерживать форму ей помогает правильное питание и физические нагрузки - артистка просто обожает бег и недавно поделилась своими секретами, как полюбить этот вид активности. Кроме того, она регулярно работает в спортзале - крайнее утро звезда начала именно там.

Настя показала поклонникам свое активное утро в Instagram - исполнительница выложила снимок из зала, на котором запечатлена в коротком спортивном топе и ярких шортиках, а также кроссовках. Она не стала наносить макияж на лицо, а волосы собрала в хвост.

Артистка сделала снимок у зеркала, за ее спиной можно увидеть разнообразные тренажеры и приспособления для занятий.

"Я начала свой день со спорта. а вы как?" - поделилась мотивацией Каменских.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

В комментариях фолловеры звезды восхищаются ее стройной фигурой и рассказывают, как начался этот день у них.

Умираю на полу качая пресс

Красотуляя

Я начинаю свой день со школы

Спорт

Худышка такая

Молодец спорт сила!))))

А у меня завтра тренировка

Тоже спорт))

Умничка рада за тебя ая с кофе начала день

Я ещё не начала

У меня тоже сегодня день начался со спорта

Настя худышка

С того что еле встал с кровати

А я с работы

Моя девочка любимая ,красотка

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских рассекретила женскую магию и показала, как "рисует лицо".