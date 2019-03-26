Скоро лето: дочь Поляковой в купальнике похвасталась стройной фигурой

Усилия девушки по обретению стройных форм не прошли даром
Старшая дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Маша, которая недавно отпраздновала свое 14-летие, показала, насколько она готова к летнему сезону. На своей странице в Instagram девушка опубликовала фото в ярком слитном купальнике, демонстрируя весьма стройную и подтянутую фигуру.
На снимках юная красотка стоит боком к камере и довольно улыбается. Отметим, что ранее Маша уже делилась в сети, как именно ей удалось заметно похудеть и подтянуть фигуру.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
"А вы худеете к лету?" - поинтересовалась Полякова у подписчиков.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
Многие из них тут же заявили, что Маша и так очень худенькая и стройная и ей не стоит больше худеть. Они также отметили, что девочка очень похожа на свою звездную маму.
"Честно, когда не лень";
"Нет я и так худая, Я ведьма и не толстею";
"Машенька, ты идеальная, куда тебе худеть?";
"Да,куда тебе худеть и так худенькая!";
"Вся в маму";
"Красотка, так на маму похожа", - пишут пользователи сети.
Напомним, ранее дочка Оли Поляковой Маша восхитила сеть крутым образом.
Кстати, дочка Оли Поляковой поделилась необычным бьюти-секретом - она рассказала, как ей удалось отрастить такие длинные, а кроме того блестящие и красивые волосы.