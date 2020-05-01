Худеем без ограничений: диетолог назвала полезные альтернативы вредным продуктам

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала о здоровой замене любимых, но вредных блюд

Вредные, но привычные и вкусные продукты так прочно застряли в нашем рационе, что мы уже не предствляем без них жизни. Но есть хорошие новости: можно подобрать здоровую и не менее аппетитную альтернитиву, от которой будет сплошная польза, а вкусовые качества совсем не пострадают. Диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее расказала об основах здорового завтрака, поделилась в Instagram списком полезных заменителей вредных продуктов.

Иногда чтобы похудеть и сделать свое питание более здоровым, необязательно кардинально менять рацион, достаточно подобрать более здоровые альтернативы привычным продуктами.

Сладкие напитки. Сейчас особенно актуально! Они могут таить в себе много калорий и добавленного сахара, а также жиров, за счет сливок. Альтернатива: кофе с молоком без сахара или с ложкой сахара/муда/сиропа, вода с фруктами. Помните, что в кофейнях вы всегда можете отменить ингредиент, чтобы снизить калорийность продукта.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сметана довольно жирный продукт. И если мы его и можем позволить себе, то часто в небольших количествах, а хотелось бы больше. Греческий йогурт отличная альтернатива, густой, не кислый. Отлично заменит сметану на этапе снижения веса.

Хлеб из муки высшего сорта также содержит рафинированные углеводы, и есть более здоровая альтернатива. Хлеб из обойной муки содержит цельные оболочки зерна, а значит, больше клетчатки и витаминов.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Гранола, завтраки сухие содержат колоссальное количество сахара и жиров. Отдавайте предпочтение мюсли или запекайте гранолу самостоятельно.

Йогурт с добавками. Учитывая их великий выбор, соблазн велик. Покупайте греческий йогурт и добавляйте дома фрукты, ягоды, да хоть джем и варенье, все равно выйдет меньше сахара, чем в сладком йогурте.

К слову, нутрициолог Анна Никольская рассказала о диете, имитирующей голодание, которая поможет сбросить лишние кило и оздоровить организм.