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Худеем с Лесей: Никитюк рассказала, какая диета помогает ей быть в форме

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Звезда раскрыла свои секреты стройности и красоты

Леся Никитюк - обладательница модельного роста и прекрасной фигуры, которую не стесняется демонстрировать во всей красе. В последнее время она не на шутку будоражит своих поклонников жаркими кадрами, на некоторых из которых и вовсе позирует топлес, а также восхищает точеной талией и бесконечными ногами. Вероятно, многие стали интересоваться секретами такой восхитительной формы, так что Леди Ле решила рассказать о своей диете.

Телеведущая опубликовала атмосферный снимок из кафе, на котором она сидит за столиком в красном пуловере. Перед звездой стоит аппетитная тарелка борща. По словам Леси, она не особо много делает для похудения, так как у нее просто нет на это времени.

Однако некоторых ограничений в еде все же придерживается и именно они помогают ей сохранять стройность и красоту.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"#худеемСЛесей Це просто хештег.. бо я нічого не роблю щоб худнути! Просто в мене так багато роботи і такий графік, що я їм усе.. ну майже! Вже 2 роки я не їм важкого: Свинина, телятина, картопля, рис, макарони, хліба, булки, печиво, торти! Молочку викинула місяць тому і шо ви думаєте??? Мене вже не прищить. Тепер тільки соєве, вівсяне, кокосове молоко. В раціоні лишилась, птиця, риба, гречка, салати! Борщ і сальце раз в тиждень", - поделилась секретами красоты Никитюк.

Подписчики благодарят теледиву за полезные советы и восхищаются ее красотой и фигурой.

  • Леся,ну в тебе що не фотка ,то клааас,ти супер)))
  • А як же соляночка?
  • Молодець, треба їсти все, щоб сили були для складного графіку роботи
  • При такой харизме диета ничему! Вы просто классная!!!!
  • Борщ без картошечки и сметанки, это не борщ
  • Супер! Молодець
  • Леся, яка ви красива дівчина! Оце дяка вашим батькам - всі разом тричі лобом в коліна!)
  • Красотка, але виглядаєш ти так ніби весь час на дієті молодець
  • Леська ти молодець
  • Борщ і сало - це святе!
  • Красивая
  • Якась не дуже щадоволена життям на фото
  • Погляд кішечки
  • Вау борщик наминаем
  • Це чудова дієта! Звичайна ..та де не треба вживати багато вуглеводів.Дієта супер!!! Але як? Як без жереної картоплі????

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее эффектная Леся Никитюк в бикини и топе показала курортное фото под пальмой.

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