Хотим прямо сейчас: Холостяк 9 сделал откровенное признание о свадьбе с любимой

Зрители с особым вниманием смотрят 10 сезон шоу Холостяк - ведь главный герой 9-го Никита Добрынин действительно встретил на проекте свою любовь! Вместе с победительницей шоу Дашей Квитковой они не расстались после его окончания, как это обычно бывает, а наоборот - стали жить вместе. В январе шоумен сделал любимой предложение на Бали и они вовсю готовились к свадьбе, которую запланировали на 23 мая в Киеве, однако пандемия коронавируса внесла коррективы в их планы. Торжество пришлось перенести, однако откладывать саму роспись пара не собирается.

Добрынин признался в своем Instagram, что им с любимой уже не терпится стать официально мужем и женой. Ведущий опубликовал романтический кадр с Дашей с Бали, на котором они с любовью смотрят друг на друга, касаясь носом носа.

Никита рассказал, что они вместе решили не отменять роспись в ЗАГСе и очень этому рады. А веселый праздник они устроят в конце лета или осенью.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/nikitadobrynin)

"Сейчас мы с Дашей в ожидании самых прекрасных дат в нашей жизни. Из-за карантина нам пришлось перенести дату свадьбы с 23 мая на конец лета или даже на осень. Распишемся мы гораздо раньше и этому рады, ведь кто-то к этому идёт месяцами, кто-то годами. Мы этого хотим прямо сейчас, ждём официального начала нашей семейной жизни. Момент, когда мы будем не просто парень и девушка, но уже муж и жена, опора и поддержка друг для друга, лучшие друзья и любовники. Многие психологи говорят, что мужчины, вступившие в брак, становятся старше, ответственнее, спокойнее, а порой даже и увереннее в себе. Но я рад осознавать, что для этого мне брак не нужен, просто теперь в моей жизни есть любовь", - откровенно поделился 9-й Холостяк.

Растроганные поклонники отметили в комментариях, что это слова настоящего мужчины, и засыпали пару пожеланиями любви и семейного счастья.

Вы очень красивая пара

Класс, будьте щасливі

Это очень круто. Ждем вместе с вами этого дня

Ребята, это здорово!! Никита, так нежно и чутко написано!!! Очень рада за Вас!!

Дай Бог вам прожить вечность, обожаю вас будьте всегда вместе счастливы и здоровы. люблю вас очень сильно

Счастья вам неземного! приятно смотреть на вас, вдохновляете и радуете очень )

Сім'я це саме головне. Кохайте та будьте коханими

Просто безумно невероятная пара

Ви прекрасні. Щастя вам !

Желаю вам счастья сладкого как Вы

Прекрасные слова, настоящего мужчины

Дуже за вас рада!!! Ви гарна пара))) Бажаю вам простого людського щастя

Скриншот комментариев (instagram.com/nikitadobrynin)

Напомним, ранее Холостяк-9 Никита Добрынин сделал своей избраннице наряд из туалетной бумаги.