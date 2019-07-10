"Хотелось визжать!": победительница Холостяк 9 впечатлила сюрпризом от любимого в Париже

Холостяк 9 Никита Добрынин не перестает баловать свою избранницу Дарью Квиткову. Девушка уже успела похвастаться тем, что ее возлюбленный подарил ей поездку в Париж. Пара наслаждается городом и друг другом, не боясь больше быть замеченными. Оказалось, что в столицу Франции влюбленные прилетели не просто так, ведь 9 июля Даша отпраздновала день рождения! По такому поводу Никита устроил ей сюрприз и преподнес невероятный подарок. Об этом девушка подробно рассказала в Instagram.

Так, экс-холостяк обрадовал избранницу с утра букетом цветов, а после - повез смотреть парижский Диснейленд, осуществив мечту Даши!

"Мое утро началось с того, что я ударилась лбом об стеклянный угол стола, когда переворачивалась спросонья в кровати. Открыв глаза, я увидела, что ты стоишь с букетом цветов и поздравляешь меня с моим днем. Я подумала: И когда ты успел, сейчас же только 8 утра? За завтраком я получила конверт, в котором были билеты в Диснейленд. Мне хотелось визжать, но мы сидели в тихом месте, поэтому я танцевала попой на стуле, а глаза наполнились слезами счастья", - призналась Даша.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Она трогательно обратилась к Никите, назвав его своим лучшим подарком. Избранница экс-холостяка поблагодарила любимого человека за то, что он подарил незабываемые эмоции и разделил их с ней.

"Стоит ли мне говорить, что мой самый главный подарок - это ты? Спасибо, что каждый день я чувствую себя счастливой и любимой. Спасибо, что с тобой можно веселиться, как маленькому ребенку, плясать под песни мультфильмов, да и вообще, какая разница сколько тебе лет, если счастливым тебя делает детская игрушка? Теперь домой с нами улетает Шериф Вудди и ушки Минни Мауса. happy birthday, девочка Даша!" - написала девушка.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Даша сопроводила эмоциональный текст веселым фотосетом на фоне сказочных замков и башенок. Она позировала в кроссовках и джинсовом платье-рубашке и с забавными "ушками" Мини-Маус на голове.

Поклонники девушки присоединились к поздравлениям и восхитились тем, как гармонично и счастливо выглядят Даша и Никита.

"Супер-подарки и праздник! С Днем Рождения! Самый главный подарок у вас уже есть! Пускай и все остальное, что вы хотите, сбывается!", "Я знала, что вы в Дисней отправитесь! Какие молодые и красивые! Счастья тебе и с днем рождения!", "С днем рождения! Будь такой же счастливой всегда!" - писали комментаторы.

Скриншот комментариев

Ранее Холостяк 9 Никита Добрынин показал постельное фото и поделился подробностями жизни с избранницей.