"Hot girl!" Леся Никитюк в бикини раззадорила сеть жарким фотосетом из Италии

Леся Никитюк продолжает весело отдыхать во Флоренции в ожидании торжества – свадьбы своей коллеги по шоу "Орел и Решка", подруги Регины Тодоренко и Влада Топалова. Телеведущая коротает отпуск в Италии и наслаждается не только чудесными видами города и вкусной местной кухней, но и купается, а также загорает у бассейна прямо на крыше. Так, Леди Ле не удержалась и устроила жаркий фотосет в леопардовом купальнике, показав аппетитные формы. Соответствующие кадры появились на ее станице в Instagram.

Соблазнительная Леся позирует, стоя в бассейне. На ней – розовый бикини с анималистическим принтом, который позволяет по достоинству оценить плавные изгибы и волнующие формы теледивы. Летний расслабленный лук дополняют солнечные очки в трендовой оправе. На одном из снимков Леся держит в руках коктейль, кокетливо улыбаясь и позируя на камеру.

"Hot ! Тераса з басейном і найкращим видом у Фло! Ось де треба "девишники отмечать" як вам? 1 чи 2?" - поинтересовалась Леди Ле у подписчиков.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фотосет вызвал настоящий фурор и ажиотаж в комментариях. Поклонники ведущей не смогли удержаться от шквала комплиментов, а тем более выбрать фото "погорячее".

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Класс кайфовая!", "Яка ви красива, яка у вас фігура", "Леся, дуже гарна фігура і гарний купальник!", "Леся - Лето!", "Какая красивая, какая фигура, какие косы, какие глаза, какие брови. Наслаждайтесь. А вообще серьезно очень-очень", "Ох, горячая!", "Леся, это и вправду HOT", "Круте фото", Прям вау!", "Просто бомба", "Вогонь!", "Леся Іванівна - Hot girl", - писали комментаторы.

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк в "питоновом" купальнике-бикини показала зажигательные танцы у бассейна.

Кстати, Леся Никитюк во время поездки во Флоренцию посетила знаменитую картинную Галерею Уффици.