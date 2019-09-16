"Хорошо смотритесь": Леся Никитюк покорила эффектным фото с Монатиком

В воскресенье, 15 сентября состоялся четвертый прямой эфир популярного шоу Танцы со звездами 2019, в котором ведущей на балконе стала Леся Никитюк. "Богиня ламината", которая недавно сверкнула пышной грудью в нижнем белье, встречала участников после комментариев судей об их выступлении и подбадривала своими фирменными шуточками.

К слову, в этом выпуске было не трое судей, как обычно, а четверо - к Екатерине Кухар, Владу Яме и Франциско Гомесу на один эфир присоединился и Дмитрий Монатик (MONATIK), который не смог пропустить свадьбу Кухар и Стоянова. Ну а заодно и оценки участникам пораздавал! На своей страничке в Instagram Леся поделилась забавным совместным снимком с Монатиком, на котором она смешно сощурилась и сложила губы уточкой, а артист эффектно растопырил пальцы.

"Сегодні на балконі @tanci1plus1 Леся "Кружит", - прокомментировала ведущая, делая отсылку к песне Дмитрия с таким названием.

Фото: Леся Никитюк и Монатик (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики теледивы поспешили оставить свои комментарии, отмечая, что знаменитости отлично смотрятся вместе. Кроме того, многим очень понравилось, как Никитюк провела эфир.

Леся, ти сама крута ведуча! Небо і земля в порівнянні з попереднім випуском «Танців з зірками»

Ви дуже круті, молодці

А Монатік підріс начебто. Чи то Леся присіла

Дві зірки, які запалили і зробили себе самі, не дивлячись на перешкоди і не віру в них інших людей! Молодці

Леся так тримати!!

Дякую за ефір, Лесю! Ви були неперевершені, цікаво, дотепно та все влучно сказано!! Вас було замало, потрібно ще!!!

Две звезды, две светлых

Красавчики, нереально крутые

Два позитивных человека вместе

Леся Іванівна, ви класнюча!!

Очень хорошо смотритесь вместе

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Отметим, что для появления на Танцах со звездами Леся выбрала откровенное мини-платье фиолетового цвета с пикантным декольте. Наряд украшен многочисленными оборками, а широкий серебристый пояс подчеркнул тонкую талию ведущей.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Факт N1 ніколи не вела прямий ефір а тільки танцювала в ньому.

Факт N2 Ведучих як і учасників перед ефіром сушить! Лимон- одне спасіння!

Факт N3 Кайфанула", - поделилась впечатлениями Никитюк.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк в модном тренче заинтриговала новым приключением. Ведущая показала фото с небольшим вертолетом.

Также до этого солнечная Леся Никитюк на фоне древней достопримечательности озадачила сеть.