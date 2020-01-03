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"Хорошо, что не подрались": Топалов с сыночком позабавили борьбой за "трофей"

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Певец сам впал в детство рядом с малышом

Регина Тодоренко и Влад Топалов встретили Новый Год вместе. В декабре прошлого года ведущей удалось отдохнуть на острове Бали вместе с сыном. Она осуществила давнюю мечту – вновь стать на доску и заняться серфингом. Новый Год объединил всю семью, ведь Регина прилетела в Москву, где ее с терпением ждал муж Влад Топалов. Певец опубликовал забавное видео в Instagram и показал, чем семья занималась 1 января 2020 года.

Артист вместе с сыном "осваивают" игрушечную железную дорогу. Похоже, папе понравилась эта затея больше, чем маленькому Мише и он всерьез увлекся процессом. Регина снимала любимых мужчин на камеру и ее голос слышен за кадром.

"Это моя первая в жизни железная дорога. Ну, не ломай!" - обратился он к сыну, который пытался схватить движущийся меленький паровозик. "Это Майкла железная дорога!" - поправила мужа ведущая. "Нет. Это моя железная дорога!" - "сквозь слезы" забавно причитал Влад.

"1 января 2020! Выжившие есть? Как дела? Мы вот так вчера провели весь день! Сегодня такой же! И завтра.... и послезавтра.... С Новым Годом!" - подписал видео певец.

Поклонники звездной семьи пришли в восторг от общения папы и сыночка. Они отметили, что Владу игрушка понравилась куда больше, чем мальчику.

  • Приятно смотреть, как папы играют с детьми. На это можно смотреть вечно
  • Ну, сынок, не дает папе поиграть
  • Папе интересней играть, чем Мише
  • Какие вы молодцы
  • Прелесть
  • Хорошо, что не подрались
  • Надо было обоим мальчикам купить по железной дороге!

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко удивила внезапным признанием о своей фигуре.

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