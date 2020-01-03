"Хорошо, что не подрались": Топалов с сыночком позабавили борьбой за "трофей"

Регина Тодоренко и Влад Топалов встретили Новый Год вместе. В декабре прошлого года ведущей удалось отдохнуть на острове Бали вместе с сыном. Она осуществила давнюю мечту – вновь стать на доску и заняться серфингом. Новый Год объединил всю семью, ведь Регина прилетела в Москву, где ее с терпением ждал муж Влад Топалов. Певец опубликовал забавное видео в Instagram и показал, чем семья занималась 1 января 2020 года.

Артист вместе с сыном "осваивают" игрушечную железную дорогу. Похоже, папе понравилась эта затея больше, чем маленькому Мише и он всерьез увлекся процессом. Регина снимала любимых мужчин на камеру и ее голос слышен за кадром.

"Это моя первая в жизни железная дорога. Ну, не ломай!" - обратился он к сыну, который пытался схватить движущийся меленький паровозик. "Это Майкла железная дорога!" - поправила мужа ведущая. "Нет. Это моя железная дорога!" - "сквозь слезы" забавно причитал Влад.

"1 января 2020! Выжившие есть? Как дела? Мы вот так вчера провели весь день! Сегодня такой же! И завтра.... и послезавтра.... С Новым Годом!" - подписал видео певец.

Поклонники звездной семьи пришли в восторг от общения папы и сыночка. Они отметили, что Владу игрушка понравилась куда больше, чем мальчику.

Приятно смотреть, как папы играют с детьми. На это можно смотреть вечно

Ну, сынок, не дает папе поиграть

Папе интересней играть, чем Мише

Какие вы молодцы

Прелесть

Хорошо, что не подрались

Надо было обоим мальчикам купить по железной дороге!

Скриншот комментариев

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