Хорошо, аж страшно: Дорофеева разоткровенничалась в поле тюльпанов

Надя Дорофеева и Владимир Дантес, которые сейчас проводят романтический отпуск в Европе и не забывают радовать поклонников яркими и душевными снимками, снова дали фанам повод восхищаться их чувственными моментами, запечатленными на фото. Популярная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" опубликовала их в Instagram и призналась, что вчерашний день для нее был невероятно счастливым.

Их молодая супружеская пара в поле тюльпанов под ясным небом буквально излучает радость и красоту.

Надя рассказала, что это воскресенье было для нее одним из тех дней, "когда тебе так хорошо, что аж страшно сильно радоваться... вот вчера было именно так!"

Надя Дорофеева и Владимир Дантес с друзьями (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Рядом были друзья, красота и огромное количество приятных поздравлений!" - подписала она фото.

Дорофеева и Дантес с друзьями (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

В комментариях к ее сообщению поклонники восхищаются прекрасными фото и называют их невероятно красивыми.

Супер!

Настоящая красота!

Такие фоточки милые! Уверена, эти моменты ты запомнишь надолго! Еще разок пожелаю много-много удачки! И тепла семье, друзей и родных тебе людей;

Поздравляю с днюхой, желаю всего наилучшего и главное здоровья!

Надя Дорофеева и Владимир Дантес посреди поля тюльпанов (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Также подписчики Дорофеевой поздравляют ее с днем рождения.

Такие все классные черти!

Поздравляю с днем рождения, ты моя любимая певица! Будь счастлива;

Очень красивая пара!

С Днем рождения! Счастья, здоровья, успехов во всем, удачи, осуществления заветного желания и всего самого наилучшего

Как сообщалось ранее, Владимир Дантес рассказал о поездке из Амстердама в Париж на электричке и признался, что звездной паре пришлось побороться за место.

Также мы писали о том, что Дантес трепетно поздравил жену с днем рождения и признался ей в любви.

Добавим также, что недавно Надя Дорофеева показала поклонникам трогательное романтичное черно-белое фото с мужем, сделанное на улице в Амстердаме.