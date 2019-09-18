"Хорошенький такой": Влад Яма поразил архивным фото 13-летней давности

Сейчас Влад Яма - известный хореограф, танцовщик и член жюри Танцев со звездами 2019. Народную любовь и широкую популярность ему принесло именно это шоу много лет назад - в 2006 году он принимал в нем участие, танцуя с Натальей Могилевской. Напомним, что тогда их пара заняла второе место, уступив Владимиру Зеленскому и Алене Шоптенко. Влад, который ранее высказался о результатах третьего эфира Танцы со звездами 2019, поделился в сети instagram архивным кадром тех времен.

Яма опубликовал эффектный снимок 13-летней давности, на котором у него еще нет бороды, зато есть сережки в ушах.

"Доброе утро, 2006!.. Мистер Доверчивость", - прокомментировал фото хореограф.

Фото: Влад Яма в 2006 году (instagram.com/vladyama_official)

Снимок вызвал настоящий ажиотаж среди фолловеров Влада. За несколько часов он набрал более 6 тысяч лайков и множество комментариев. Пользователи сети пишут, что помнят его выступления и болели за их пару, а также умиляются очаровательному юному Яме.

Время вас не изменило. Борода только появилась

Красавчик )))я в вас была в детстве влюблена

Хорошенький такой!!! Ой, не могу. Как котёночек!!!

У меня есть такое же украшение! Как раз с того 2006

Помню этого парня! Секси!

Такой милашка)

С годами ярче стали, время вас не портит

Лицо умного, проницательного мужчины!!!

С ангельскими глазами и еще не испорчен шоу-бизнесом

В то время я была в вас влюблена)))) мне кажется,что без бороды куда более лучше. Но это сугубо моё мнение;)

Ну очень сладкий парень. Сейчас конечно Вы возмужали

Красавчик!

Скриншот комментариев (instagram.com/vladyama_official)

Напомним, Влад Яма вызвал ажиотаж в сети нежным фото с женой Лилианой, с которой они воспитывают сына.

Ранее Наталья Могилевская растрогала сеть нежным фото с экс-партнером по Танцям з зірками Владом Ямой.