Хорошенький, как и мама: Алессандра Амбросио умилила нежными фото с единственным сыном

Алессандра Амбросио продолжает свой отдых на Мальдивах, радуя многочисленных фолловеров красочными снимками. В перерывах между соблазнительными постами в разных нарядах она также делает фото с детьми: 12-летней Аней Луизой, а также 8-летним Ноа. Девочка отметила на островах свой день рождения – ради этого, в том числе, и отправилась вся семья в путешествие. В честь такого события Амбросио буквально засыпала свою страницу фото с именинницей. А теперь популярная в сети мамочка решила продемонстрировать кадры с любимым сыном, который намного реже появляется в ее Instagram-блоге.

Модель с сыном (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Несколько часов назад Алессандра показала фото, на которых позирует с Ноа: мама и сын нежатся в роскошном гамаке прямо у воды. Они трогательно обнимаются и целуются. «Самый сладкий поцелуй», – написала модель под фото. Сама Алессандра предстала в очередном пляжном луке, надев белый купальник, который дополнила яркими пляжными аксессуарами: бусами, солнцезащитными очками-авиаторами и браслетами. Мальчик надел темно-синие плавки. Смотрелись они очень гармонично, словно сразу намеревались устроить стильную фотосессию.

Алессандра в новом пляжном образе (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Сеть не могла сдержать слов восторга от таких кадров: «Сладкий мальчик», «Але + Ноа = Слишком мило», «Восхитительные фото», «Самые милые на земле», «Прекрасно», «Вау, это прекрасно»… Многие отметили, что Ноа растет очень симпатичным, как и его мама.