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Только хорошеет: 46-летняя Виктория Бекхэм покорила сеть молодым внешним видом

Среда 12 августа 2020 19:19
Только хорошеет: 46-летняя Виктория Бекхэм покорила сеть молодым внешним видом
Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Звезда выложила в сеть новое видео

Виктория Бекхэм вновь примерила вещь из собственной коллекции. Она запостила короткий ролик, на котором предстала в черной рубашке в белых цветах, диной, слегка расклешенной юбке телесного оттенка, а также ярко-голубого оттенка босоножках. Из аксессуаров она выбрала тонкую цепочку с подвеской. Дополняет безупречную картину макияж со стрелками и тщательно прорисованными скулами, а также укладка волной. Она стоит в полный рост, переводя камеру с головы на ноги и подставив лицо ветру, который весьма кстати залетел в окно.

Новое видео Виктории покорило поклонников (видео: instagram.com/victoriabeckham)

«Мне нравится эта рубашка с цветочным рисунком из коллекции #VBPAW20 в стиле 70-х (ветерок – это результат удачного порыва ветра в окно, а не моя личная ветряная машина…)», – написала она под видео.

Поклонники, впрочем, не стали разгадывать истинное происхождение ветерка, отметив только, что Виктория выглядит просто божественно. Большинство из них, как всегда, признали: в свои 46 она выглядит невероятно молодо и свежо. «Виктория Бекхэм – королева мира? О да!», «Ноль дефектов», «Магнетическая», «Так хороша», «Ты выглядишь великолепно», «Очень красивая», «Так прекрасна, восхитительна», «Ты такая красивая, Виктория», «Дива», «С возрастом ты только хорошеешь». Нашлись и те, кто вновь раскритиковал ее манеру не улыбаться на камеру. «По-прежнему нет улыбки… Так скучно», «Я бы хотела, чтобы ты улыбнулась…».

Только хорошеет: 46-летняя Виктория Бекхэм покорила сеть молодым внешним видомБруклин и Никола (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Ранее Виктория также показала новое фото своего сына Бруклина с его невестой Николой Пельтц. Как известно, звездная мама в восторге от выбора сына – она сообщила радостную новость о женитьбе молодых сразу же после них, выложив совместное фото влюбленных в своем блоге. После стало известно, что Виктория и ее супруг Дэвид Бекхэм уже подготовили подарок новой семье – дом в Англии. По всей видимости, Виктория надеется, что таким образом они будут ее чаще навещать.

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Новости Украины Виктория БекхэмДэвид Бекхэм
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