Хорошая альтернатива: диетолог назвала здоровые аналоги популярных продуктов

Популярные продукты на нашем столе, как правило, высококалорийные, но даже те, которые приравниваются к блюдам правильного питания можно заменить более легкими и здоровыми аналогами. Об этом на странице в Instagram рассказала диетолог Альбина Комиссарова.

Специалист уверяет, что альтернативу можно подобрать практическим для всех продуктов из повседневного рациона. Она также пояснила, почему стоит заменить или иное блюдо, и какие преимущества здоровья и фигуры это принесет.

По словам эксперта, чтобы похудеть и сделать свое питание более здоровым, необязательно кардинально менять меню, достаточно подобрать более здоровые альтернативы привычным продуктам.

Чем можно заменить привычные блюда и напитки

Сладкие напитки. Сейчас особенно актуально! Они могут таить в себе много калорий и добавленного сахара, а также жиров, за счет сливок.

Альтернатива: кофе с молоком без сахара или с ложкой сахара/меда/сиропа, вода с фруктами. Помните, что в кофейнях вы всегда можете отменить ингредиент, чтобы снизить калорийность продукта.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Булгур - цельнозерновая крупа, из которой получается вкусный плов, не хуже, чем с рисом. Причем это может быть любая цельнозерновая крупа: гречка, кукурузная, овес, а также черный, красный рис и т.д.

Пюре из картофеля. Лучше выбирать цельный запеченный картофель, но если хочется разнообразия: пюре из цветной капусты.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сметана довольно жирный продукт. И если мы его и можем позволить себе, то часто в небольших количествах, а хотелось бы больше.

Греческий йогурт отличная альтернатива, густой, не кислый. Хорошо заменит сметану на этапе снижения веса.

Хлеб из муки высшего сорта также содержит рафинированные углеводы, и есть более здоровая альтернатива.

Хлеб из обойной муки содержит цельные оболочки зерна, а значит, больше клетчатки и витаминов.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ранее диетолог Тиана Фиалкова развеяла мифы о сахарозаменителях.

Напомним, диетолог Наталья Макиенко огласила здоровый напиток для кофеманов, который станет прекрасной альтернативой кофе.