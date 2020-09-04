Так хороша! 46-летняя Виктория Бекхэм в смелом наряде восхитила сеть красотой

Виктория Бекхэм в который раз взбудоражила армию своих фанатов, примерив новое изысканное платье. Звезда запостила коллаж из нескольких кадров, чтобы можно было в деталях рассмотреть ее образ. Платье яркой расцветки с крупным цветочным принтом, с соблазнительным вырезом на груди и женственным силуэтом и поясом на талии сделало ее просто обворожительной. В дополнение к аутфиту икона стиля сделала свой фирменный мейк-ап с легкими смоуки, а также лаконичную укладку с легкой волной.

Новый образ звезды (видео: instagram.com/victoriabeckham)

«Ты просто невероятная», «Я не могу поверить, что ей 46», «Прекрасна», «Сколько шарма!», «Восхитительна», «Она остановила время», «Она просто не меняется», «Вау», «Так прекрасна», «Так хороша», – тут же посыпались комплименты на идеальную жену и многодетную маму.

Виктория примеряет наряды своего бренда (фото: instagram.com/victoriabeckham)

К слову, в последнее время экс-«перчинка» радует поклонников регулярной подборкой луков. Так, ранее она продемонстрировала стильный аутфит в ярко-синем платье. К нему Виктория подобрала макиж в коричневых тонах, который лучшим образом подчеркнул выразительный взгляд британской красавицы. Виктория продумала образ до мелочей, удачно подобрав к нему кольцо с крупным камнем, которое просто покорило сеть. Что ж, Виктория Бекхэм умело привлекает внимание к своему бренду, переживающему не самые легкие времена.