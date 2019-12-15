Холостяк 9 с возлюбленной взволновали любовью на новогоднем фото

Никита Добрынин порадовал своих поклонниц новогодним фото со своей возлюбленной
Холостяк 9 Никита Добрынин выставил на своей странице в Instagram новогоднюю фотографию, на которой он нежно улыбается своей девушке Дашей Квитковой.
На фото счастливая пара сидит за праздничным столом, на котором виден бокал надпитого шампанского. Пара вплотную прислонилась друг к другу. При этом победительница Холостяк 9 Даша правой рукой нежно прикасается к Никите.
На Никите надет черный пиджак и белая футболка, а на Даше – блестящее вечернее платье.
Никита Добрынин и Даша Квитковая (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
"Новый год все ближе, давайте начинать загадывать желания. Подумайте сейчас о самом ценном для вас и оставляйте в комментариях", - написал Добрынин.
Поклонники Холостяка 9 прокомментировали данный снимок.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Добрынин рассказал о том, что во время отдыха с Дашей в Египте с парой произошел неприятный инцидент. Дело в том, что Никита потерял Дашин паспорт.
Когда пара приехала на отдых, то купила новую сим-карту для интернета. Карту пришлось оформлять на паспорт девушки, и когда они получили "симку" то, окрыленные от радости быстро покинули аэропорт. Но потом поняли, что забыли забрать свой документ.
Ранее сообщалось о том, что Холостяк 9 откровенно рассказал об интиме на проекте. Он также признался, что ссорился с Дашей из-за интернет-покупок.