Холостяк-10 восьмой выпуск: Макс Михайлюк полностью разочаруется в одной из участниц

В эту пятницу, 24 апреля в 19:00, на СТБ выйдет 8 выпуск романтического реалити Холостяк-10. Две девушки смогут самостоятельно организовать свое идеальное свидание с Максом, получив от него необходимый бюджет. Что же придумают участницы?

У Кристины и Насти будет по 25 тысяч гривен на организацию времяпрепровождения.

«Мне было интересно, как девушки представляют себе свидание, когда у них все для этого есть. Возможно, таким образом я смогу узнать их еще чуточку больше», – прокомментирует решение Холостяк.

Несмотря на полученный бюджет и привилегии, Кристина предложит Максу… пойти к ней домой!

«У меня были сомнения, действительно ли он меня правильно понял», – признается девушка.

Макс и Кристина

А вот Настя, напротив, реализует все свои идеи с размахом. Вместе с Максом она отправится на сеанс к астрологу, чтобы узнать, есть ли у нее будущее с Холостяком...

«На этом свидании мы должны решить, насколько мы подходим друг другу, совместимы мы или нет. Я подошла к организации свидания очень серьезно и ответственно», – скажет Настя.

Макс и Настя

Чье свидание станет для Макса сплошным разочарованием? И, возможно, с кем-то из девушек главный герой попрощается еще до Церемонии роз? Смотрите в пятницу, 24 апреля в 19:00, в романтическом реалити «Холостяк-10» на СТБ.

Напомним, ранее участницы шоу Холостяк-10 впечатлили образами на вечеринке: от Монашки до Мальвины.