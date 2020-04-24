Холостяк-10 восьмой выпуск: Алина отправится на первое свидание с Максом Михайлюком

Сегодня, 24 апреля в 19:00, на СТБ выйдет восьмой выпуск романтического реалити Холостяк-10. Свидание под звездами, празднование Нового года и первые сильные чувства – все это мы увидим уже вечером!

Приглашение на индивидуальную встречу получит Дана: «Очень соскучилась! Третий день подряд мечтала о том, чтобы быть рядом с Максом. Мне очень хочется нежности и ласки».

Холостяк подготовит для девушки оригинальное свидание. Пройдет оно под звездами в уединенной и романтической атмосфере. Во время беседы Дана решит полностью раскрыться перед Максом и расскажет ему об участии в другом реалити об отношениях. Как воспримет мужчина откровение участницы? И не будет ли озвученная правда поводом попрощаться?

То, о чем так долго мечтала Алина, наконец-то произойдет!

Макс и Алина

«Впервые за восемь недель я иду на индивидуальное свидание! Очень этого ждала», – отреагирует на приглашение девушка.

Холостяк подготовит для участницы действительно особенный сюрприз. «Я решил подарить ей праздник», – сообщит Макс.

Сплошным праздником окажется для Алины весь день, проведенный с Холостяком. Пара перенесется в новогоднюю ночь, где каждый сможет загадать заветное желание. Девушка признается, что Макс стал для нее близким и она уже испытывает к нему чувства. Неужели Холостяк больше не захочет отпускать Алину?

Макс и Дана

Смотрите романтическое реалити «Холостяк-10» сегодня, 24 апреля в 19:00, на СТБ. А сразу после – в 22:00 в онлайн пост-шоу на официальной страничке проекта в Instagram в прямом эфире Дана и Алина поделятся эмоциями от свиданий. А также не пропустите появление самой скандальной и откровенной участницы сезона – Ани!

Ведущий: Григорий Решетник.