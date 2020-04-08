Холостяк 10 шестой выпуск: Макс и Дана прыгнут с парашютом

В эту пятницу, 10 апреля в 19:00, на СТБ выйдет шестой выпуск романтического реалити Холостяк-10. На индивидуальное свидание Макс пригласит Дану и предложит ей навсегда распрощаться со страхом экстрима. В этот день девушка полностью раскрепостится и поддастся своим чувствам. Подробности захватывающего свидания – в анонсе.

В предыдущем выпуске Дана дала понять Холостяку, что с экстримом она на «вы». Но несмотря на боязнь, девушка все же решилась спуститься с самой крутой горки в аквапарке. Тогда участница даже не подозревала, что вскоре ее ждет занятие куда экстремальнее!

«Нас ждет по-настоящему экстремальное свидание. После того, как Дана сказала, что ей понравился мир адреналина, я решил перейти на следующий уровень и дать ей еще больше. Мы будем прыгать с парашютом», – поделится планами Макс.

Макс и Дана

Узнав об идее свидания, Дана очень испугается: «Все, что связано с экстримом – это не мое. Я в жизни ничего такого не пробовала».

Однако девушка доверится Холостяку и согласится на его предложение. Более того, вместе с боязнью экстрима Дана попрощается и со стеснениями. Она выскажет Максу потайные желания и больше не будет сдерживать своих чувств… Неужели между парой произойдет близость? Не пропустите одно из самых смелых и страстных свиданий сезона!

Кроме того, участницы продолжат погружаться в культуру Таиланда и в этот раз выразят свои чувства и эмоции с помощью хореографии. Девушек ждет мастер-класс по тайскому танцу от местной жительницы.

«Это моя профессия и мое хобби. Это вообще мое все!» – обрадуется предложению Настя.

А результаты своей работы участницы продемонстрируют Максу уже на Церемонии роз, которая станет одной из самых скандальных за всю историю проекта!

Смотрите 6 выпуск реалити «Холостяк-10» в эту пятницу, 10 апреля в 19:00, на СТБ!