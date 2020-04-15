Холостяк 10 седьмой выпуск: Макс Михайлюк переедет к участницам

В эту пятницу, 17 апреля в 19:00, на СТБ выйдет седьмой выпуск романтического реалити Холостяк-10. Макс примет беспрецедентное решение – провести неделю под одной крышей с участницами. Таким образом Холостяк надеется лучше узнать девушек, присмотреться к ним и проверить, как они ведут себя в быту.

«Мне кажется, так я смогу узнать девушек лучше, потому что одно дело ходить на свидания, а другое – провести больше времени с ними в быту. Думаю, тяжело будет притворяться 24/7», – объяснит такое решение Холостяк.

В первый день Макс попросит всех участниц описать, каким они видят идеальный день со своим мужчиной, чтобы потом реализовать их желания. Среди пунктов, которые девушки упомянут в списке, будут: посмотреть вместе фильм, заняться спортом, позавтракать, а самые смелые даже пожелают остаться с Холостяком перед сном!

Однако кинопросмотр выберет не одна девушка, а сразу три. Именно поэтому Макс предложит Оле, Даше и Вике провести с ним вечер в кинозале. Не всем участницам понравится такое времяпровождение, ведь каждая рассчитывала на уединенную атмосферу.

«Я сидела и чувствовала себя третей лишней», – признается Даша.

Макс и Аня

А вот Ане повезет куда больше – Холостяк решит исполнить ее желание и вместе почитать перед сном. Однако романтическая атмосфера, о которой мечтала девушка, будет разрушена!

«Почитать нам особо не удалось», – отметит Макс.

Алина

Следующее утро Холостяк проведет с Алиной на пробежке. Именно таким будет желание девушки.

«У меня очень хитрый план. Тренировка – лишь предлог», – признается Алина.

Что же придумала участница и почему ее выходка разозлит Вику?

«Наглость – второе счастье. По культуре у нее полный ноль», – отметит Вика.

Вика

Кто из девушек проявит себя перед Максом наилучшим образом, а с кем Холостяк попрощается, не дождавшись Церемонии роз? Смотрите романтическое реалити «Холостяк-10» в пятницу, 17 апреля в 19:00, на СТБ.

Напомним, что шестой выпуск Холостяка завершился самым громким скандалом за весь сезон.