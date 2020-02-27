Холостяк-10: покорить сердце Макса попытается финалистка проекта "Эксы-2"

6 марта на СТБ стартует самая долгожданная романтическая премьера весны – 10 сезон реалити «Холостяк». Искать любовь на проекте будет 34-летний пилот, владелец летной школы в Майами – Макс Михайлюк. Телеканал начал приоткрывать секреты и показал первых участниц. Покорить неземного Холостяка попробует девушка, которая уже не новичок на телевидении. Эффектная Лея принимала участие в реалити «Эксы-2».

Лея

Тогда на проект Лея пришла вместе со своим парнем Виталием. Пара надеялась спасти отношения, но, увы, после окончания реалити они расстались.

«Я поняла, что это не любовь и не хочу так жить. Почти семилетние отношения закончились в один день. Я хочу быть счастливой. Хочу, чтобы рядом был человек, который меня поддержит и полюбит такой, какая я есть», – признается Лея.

По словам девушки, свою любовь она надеется найти на проекте «Холостяк». Лея рассчитывает, что Макс сможет рассмотреть не только ее яркую внешность, но и внутренний мир.

Какое впечатление останется у героя 10 сезона после знакомства с участницей и удастся ли девушке покорить Макса, узнайте уже в пятницу, 6 марта в 19:00, в первом выпуске реалити «Холостяк» на СТБ!

Напомним, ранее Иракли Макацария обратился к Холостяку-10 Максу Михайлюку.