Холостяк-10 Макс Михайлюк: Любовь – это как свободное падение

В романтическом реалити СТБ Холостяк-10 осталось всего четыре претендентки на сердце главного героя Макса. С каждой неделей выбор Холостяку дается все сложнее, ведь девушки открываются перед ним больше, а их чувства усиливаются. Что для Макса самое важное в отношениях, а чего он никогда не потерпит – главный герой рассказал в предыдущем выпуске.

«Если честно, после последних отношений я даже потерял надежду, что встречу искреннего человека, который будет со мной до конца откровенным и не станет обманывать, – поделился Холостяк. – Я не говорю, что я подарок, что у меня легкий характер, но при этом последнее, что я стану делать – это обманывать. Я считаю, что если есть, в первую очередь, любовь и искренность, отсутствует ложь, то можно справиться с любыми недостатками характера. Со всем можно справиться».

Помимо этого, главный герой поделился мыслями, что для него любовь: «Это как свободное падение. Очень крутое чувство. Когда ты любишь, ты ничего не можешь контролировать».

Холостяк отметил, что с каждой неделей выбор ему дается все сложнее: «Все девушки разные, все индивидуальные и с каждой интересно по-своему. Есть люди, которым для счастья все-таки нужен второй человек, чтобы чувствовать complete happiness. Наверное, я отношусь к таким».

Уже в эту пятницу, 8 мая в 19:00, на СТБ выйдет 10 выпуск романтического реалити Холостяк-10. Каким будет знакомство Макса с родителями девушек – узнайте совсем скоро!

Смотреть Холостяк-10 восьмой выпуск:

10-й сезон Холостяка - Выпуск 8 от 24.04.2020