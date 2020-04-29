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Холостяк-10 девятый выпуск: возвращение Даши и самое азартное свидание

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.04.2020 - 13:30
Холостяк-10 девятый выпуск: возвращение Даши и самое азартное свидание
Холостяк-10 Макс Михайлюк (фото: СТБ)

Даша и Вика получат долгожданные индивидуальные свидания с Максом

В эту пятницу, 1 мая в 19:00, на СТБ выйдет 9 выпуск романтического реалити Холостяк-10. На свидание с Максом отправится Даша, которая еще на прошлой Церемонии роз была уверена, что покидает проект. Главный герой пригласил участницу в Египет. Что ждет пару в этот день – читайте в анонсе.

В 8 выпуске Церемония роз превратилась для Даши в настоящее приключение. С полной уверенностью, что проект для нее закончен, участница садилась в машину. Однако там ее ждал сюрприз – плюшевый мишка и билет в Египет! В тайне от всех участниц Макс и Даша проведут целый день в солнечной стране. Главный герой предложит спутнице попробовать то, чего он и сам еще никогда не пробовал!

«Я уже ничего не боюсь», – признается Холостяку Даша.

Холостяк-10 девятый выпуск: возвращение Даши и самое азартное свидание

Даша и Макс

В конце дня пара получит возможность расслабиться и стать еще ближе друг к другу.

Второе индивидуальное свидание на этой неделе достанется Вике.

«Хотела я тебя украсть, а украл ты меня. Я этому безумно рада», – скажет девушка Холостяку.

Холостяк-10 девятый выпуск: возвращение Даши и самое азартное свидание

Вика и Макс

Макс пригласит участницу в казино, чтобы узнать, насколько она азартна.

«Моя цель – проиграть все наши деньги. Мне хотелось посмотреть, как Вика на это отреагирует. Казино – это то место, где ты действительно можешь оценить отношение человека к победе и, самое главное, к поражению», – поделится идеей свидания Холостяк.

Как же проявит себя девушка? Не захватит ли ее полностью чувство азарта?

Кроме того, не пропустите одну из самых неожиданных и эмоциональных Церемоний роз на проекте! Как отнесутся участницы к возвращению Даши? Какую шокирующую информацию озвучит одна из девушек? И кто же отправится домой в конце этой недели? Смотрите в романтическом реалити «Холостяк-10» в эту пятницу, 1 мая в 19:00, на СТБ!

Напомним, ранее Дана из Холостяк-10 откровенно рассказала о пластике.

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