Холостяк-10 десятый выпуск: Макс Михайлюк организует тайную встречу с мамами участниц

В эту пятницу, 8 мая в 19:00, на СТБ выйдет 10 выпуск романтического реалити Холостяк-10. Участниц и главного героя ждет одно из самых важных событий – знакомство с родителями девушек. Макс примет решение пообщаться с самыми близкими людьми участниц – их мамами – без присутствия дочерей! Что удастся выведать главному герою у женщин? И какие секреты скрывают Даша, Вика, Кристина и Дана?

«Дочери похожи на своих мам и, возможно, то мнение, которое у меня уже сложилось о девушках, сегодня будет подтверждено в общении с их мамами. Для меня в первую очередь это новый опыт», – поделится Макс перед встречей.

Макс Михайлюк на встрече с мамами

Но прежде, чем пообщаться по душам, женщины настоят на том, чтобы Холостяк сам догадался, кто из них чья мама. Сможет ли главный герой с первой попытки дать правильный ответ?

Во время встречи Макс предложит каждой маме поговорить тет-а-тет и рассказать побольше об участницах. Некоторые женщины удивят Холостяка откровениями о своих дочерях.

«У нее маска», – признается одна из мам.

Еще одна женщина возьмет инициативу в свои руки и сама засыплет Холостяка вопросами о его личной жизни, а также попытается выведать планы Макса на будущее.

«Вопросы следовали один за другим. Это было немного специфически», – признается мужчина.

Что нового узнает главный герой о девушках от их матерей? Кто из участниц скрыл от родных намерение участвовать в проекте? И какие советы дадут Максу женщины?

Не пропустите 10 выпуск романтического реалити Холостяк-10 в пятницу, 8 мая в 19:00, на СТБ!

Смотреть Холостяк-10 восьмой выпуск:

10-й сезон Холостяка - Выпуск 8 от 24.04.2020