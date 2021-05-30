ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Холостячка" Злата Огневич рассказала, как будет делать выбор на шоу

Новина українською →
Воскресенье 30 мая 2021 12:11
"Холостячка" Злата Огневич рассказала, как будет делать выбор на шоу Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица и героиня 2-го сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич раскрыла, почему решила принять участие в реалити, а также призналась, как планирует искать свою любовь среди участников.

В программе "Світське життя" звезда откровенно поделилась своими мыслями и планами на проект.

Злата отметила, что ее вдохновляет пример пар, которые нашли друг друга на таких шоу под прицелом телекамер.

"Вся моя жизнь проходит под прицелом камер и искать свою любовь я также буду под прицелом камер. Из-за своего графика я просто не успеваю ходить на свидания, не успеваю ни с кем познакомиться. Я искренне верю, что вселенная сейчас мне дает шанс. У меня есть доказательства - Ксения Мишина и Эллерт, они живут вместе и я восхищаюсь этой парой, Никита Добрынин - он ждет с Дашей ребенка и последний „Холостяк“ Миша - остался с девушкой на проекте. Если бы не было этих доказательств, наверное, я бы не пошла на это шоу, но я вижу, что люди находят свою реальную любовь", - поделилась артистка.

&quot;Холостячка&quot; Злата Огневич рассказала, как будет делать выбор на шоу

Злата Огневич планирует целоваться с понравившимися мужчинами в "Холостячке" (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Также певица заявила, что будет выбирать сердцем. Ну а если ей понравится больше одного мужчины, что бывало в ее жизни, она будет целоваться с ними на свиданиях.

"Чтобы почувствовать, как мое сердце к ним лежит, кто мне больше нравится. Я ничего плохого в этом не вижу", - добавила Злата.

Напомним, ранее Холостячка Злата Огневич раскрыла неожиданную правду о себе.:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Злата Огневич Холостячка
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Иммунолог призвал украинцев готовиться к новой волне эпидемия коронавируса
Иммунолог призвал украинцев готовиться к новой волне эпидемия коронавируса