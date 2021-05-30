"Холостячка" Злата Огневич рассказала, как будет делать выбор на шоу

Украинская певица и героиня 2-го сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич раскрыла, почему решила принять участие в реалити, а также призналась, как планирует искать свою любовь среди участников.

Злата отметила, что ее вдохновляет пример пар, которые нашли друг друга на таких шоу под прицелом телекамер.

"Вся моя жизнь проходит под прицелом камер и искать свою любовь я также буду под прицелом камер. Из-за своего графика я просто не успеваю ходить на свидания, не успеваю ни с кем познакомиться. Я искренне верю, что вселенная сейчас мне дает шанс. У меня есть доказательства - Ксения Мишина и Эллерт, они живут вместе и я восхищаюсь этой парой, Никита Добрынин - он ждет с Дашей ребенка и последний „Холостяк“ Миша - остался с девушкой на проекте. Если бы не было этих доказательств, наверное, я бы не пошла на это шоу, но я вижу, что люди находят свою реальную любовь", - поделилась артистка.

Злата Огневич планирует целоваться с понравившимися мужчинами в "Холостячке" (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Также певица заявила, что будет выбирать сердцем. Ну а если ей понравится больше одного мужчины, что бывало в ее жизни, она будет целоваться с ними на свиданиях.

"Чтобы почувствовать, как мое сердце к ним лежит, кто мне больше нравится. Я ничего плохого в этом не вижу", - добавила Злата.