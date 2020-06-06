"Холостячка" Ксения Мишина рассказала, каким должен быть идеальный мужчина

Уже этой осенью на телеканале СТБ выйдет новое романтическое реалити "Хоостячка", где главная героиня будет выбирать себе избранника. Первой украинской Холостячкой стала звезда сериала "Крепостная" и победительница Танцев со звездами 2019 Ксения Мишина, которая воспитывает 8-летнего сына. Для сайта СТБ знаменитость призналась, что построить счастливые отношения с мужчинами ей мешала актерская карьера, ведь часто ее воспринимали как героиню кино или театра.

Но Ксения не теряет оптимизма и надеется, что среди участников шоу найдется подходящий претендент на ее сердце, который будет с пониманием относиться к ее работе и поддерживать во всем.

Героиня нового проекта рассказала, какого человека хотела бы видеть рядом с собой.

"Хотела бы встретить доброго, спокойного, ответственного мужчину, который обладает силой, всячески развивается, и будет уважать меня и мою работу. Первый, на кого я обращу внимание – это мужчина с красивой улыбкой. И, конечно, мне очень важно чувство юмора", - призналась Мишина.

Ксения Мишина рассказала об идеальном мужчине (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Также актриса вспомнила свою историю любви, от которой у нее есть 8-летний сын Платон.

"Я абсолютно самостоятельный состоявшийся человек. И не нуждаюсь в отце своего ребенка. Это просто какая-то очень грустная ситуация. Я была на 8 месяце беременности, когда с его стороны начались моральные издевательства и воспитательные процессы по отношению ко мне. Я решила уехать к родителям и все плавно сошло на нет. Человек перестал звонить и интересоваться. Знаете, моему сыну сейчас 8 лет и за это время он ни разу не спросил, кто мой папа и где он. Я даже не знаю почему", - поделилась артистка.

Ксения Мишина воспитывает 8-летнего сына Платона (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Сейчас Ксения верит, что сможет встретить свою любовь и по-настоящему ей раскрыться.

Ранее "Холостячка" Ксения Мишина раскрыла свои секреты красоты и стройности.