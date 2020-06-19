"Холостячка" Ксения Мишина показала, как ее носили на руках в день рождения

Первая участница реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала яркие кадры с празднования своего дня рождения. 18 июня украинской актрисе исполнился 31 год, который она предпочла провести в кругу самых близких людей.

Ксения в своем Instagram поблагодарила всех за поздравления и полные любви слова, которыми ее "осыпали" в этот день.

"Спасибо, родные, близкие мои люди. Спасибо всем, за поздравления, за ваши пожелания, за каждое сообщение, теплые, наполненные любовью слова. Нет ничего ценнее этого в мой день. Ttotal happiness", - написала актриса и победительница последнего сезона "Танцев со звездами".

На одном из кадров гости Ксении подняли ее на руки, а она в это время изогнулась в танцевальной "поддержке".

Ксения Мишина отпраздновала день рождения (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Актриса рассказала, что первым ее поздравил 8-летний сын Платон. Главный мужчина в ее жизни преподнес маме стишок и букет цветов. Актриса не раз признавалась, что сын для нее является наилучшей мотивацией.

Позже Ксения встретилась с друзьями, с которыми долго была в разлуке из-за карантина. Среди них была и актриса Наталья Денисенко - подруга, коллега и по совместительству кума Мишиной.

"С твоим днем, Ксения Мишина. Очень люблю тебя! Будь самая счастливая", - написала актриса в соцсетях, показав фото с именинницей.

Наталья Денисенко поздравила Ксению Мишину с днем рождения (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Ксения Мишина - известная украинская актриса. Славу ей принесла одна из ведущих ролей в украинском сериале "Кріпосна", а также участие и громкая победа в шоу "Танцы со звездами". Теперь же Ксения решила попробовать себя в новой роли - разрушительнице мужских сердец в проекте "Холостячка", который телеканал СТБ обещает презентовать уже этой осенью.

Напомним, ранее Ксения Мишина сделала откровенное признание об отношениях с мужчинами.