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Хочу провести с ней всю жизнь: Виталий Козловский впервые рассказал о возлюбленной

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Певец признался, что нашел "своего человека"

Виталий Козловский не боится отвечать на провокационные вопросы - так, недавно он прокомментировал слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, а заодно рассказал, каков он в постели. Однако о своей личной жизни предпочитал все же не распространяться, уклончиво отвечая, что у него все хорошо. После разрыва певца с Раминой Эсхакзай в сети начали гулять сплетни о его романе с собственным концертным директором Юлией Бакуменко - у пары было немало совместных фото в соцсетях и даже в отпуск они ездили вместе.

В программе "Життя відомих людей" артист решил наконец нарушить молчание и признался в своем "служебном романе". При этом Виталий заявил, что хочет провести с Юлией всю жизнь.

"Она – мой человек, с которым я хочу провести свою жизнь. Потому что тот человек, который является для тебя самым близким, становится правой рукой, левой ногой, твоим сердцем, вдохновением", - поделился Козловский.

При этом исполнитель не считает, что об этом необходимо всем знать.

"Почему я должен рассказывать о том, что делает меня счастливым", - отметил артист.

Фото: Виталий Козловский и Юлия Бакуменко (instagram.com/yuliabakumenko)

К слову, бывшая невеста Виталия, телеведущая и звезда проекта "Холостяк" Рамина Эсхакзай ранее заявила в интервью, что настоящей причиной их расставания стало то, что певец закрутил с ней роман назло Юлии Бакуменко, с которой находился в отношениях, но вот как раз сильно поссорился.

Напомним, Виталий Козловский ответил на скандальные откровения бывшей невесты Рамины Эсхакзай, которая заявила, что между ними не было интимных отношений.

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