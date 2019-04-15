"Хочу поиграть с тобой": Потап восхитил спортивным достижением

Потап продемонстрировал поклонникам еще один свой талант. Так, известный украинский продюсер и рэпер также любитель спорта. Поклонники Потапа уже неоднократно обращали внимание, что он очень похудел в последнее время, и это ему только к лицу. Помимо пробежек и совместных тренировок с Настей Каменских (у пары общий тренер), рэпер также увлекается баскетболом.

На своей instagram-страничке Потап опубликовал парочку фото с большого зала. На снимках запечатлены моменты игры. Видно, как продюсер в прыжке пытается остановить атаку.

При этом Потап, как обычно, лаконичен:

"Мы выиграли турнир, и это самое главное, команда, дух, стремление и долгожданная победа! Don’t take L’s only W!" – коротко подписал снимки рэпер.

Однако, так и не объяснил, что это был за турнир, где он проходил и т.д. И все же поклонники Потапа поспешили его поздравить.

Потап также любитель баскетбола (фото: instagram.com/realpotap)

Так, подписчики исполнителя отметили, что он молодец, и отлично, что взялся за себя:

"Не зламайте батька - йому ще співать))"

"Поздравляю! Там блок 100%"

"Здорово, баскетбол - супер вид спорта"

"Тоже хочу с ним поиграть в баскем"

"Что за турнир? Когда следующий и как можно принять участие?"

"Самый лучший!"

"Супер, молодец"

Отметим, что выходные у Потапа выдались очень насыщенные. Певец не только одержал победу в спортивной турнире, но также провел продуктивные выходные со своим сыном Андреем. Мальчик родился от первой супруги рэпера — продюсера Ирины Горовой. В 2014 году пара официально развелась.

Вместе с сыном Потап полетал в аэротрубе. Также чуть позже в своем сториз рэпер показывал, что сходил с сыном в ресторан – подкрепиться.

И кстати, в последнее время Потап также полюбил публиковать свои стильные образы. Недавно продюсер похвастался модной обновкой – курткой с камуфляжным принтом. И вновь поклонники музыканта засыпали его восторженными комплиментами, мол, как он похудел.