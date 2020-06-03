Не хочу хайпа: Холостяк 10 обратился к поклонникам после скандала с интимом на проекте

Главный герой проекта Холостяк 10 Макс Михайлюк не остался вместе со своей избранницей Дашей Ульяновой, что очень разочаровало поклонников пары. Более того, аудиторию взбудоражил тот факт, что у завидного холостяка была интимная близость с одной из участниц, чего ему никак не смогла простить возлюбленная. Макс решил объясниться перед поклонниками и написал новый пост в Instagram.

Он отметил, что он – не любитель соцсетей, а уж тем более сор и избы выносить не будет, но чувствует себя обязанным перед аудиторией проекта, которая вместе с ним весь сезон переживала и поддерживала главного героя.

"Извините, если не оправдал чьих-то ожиданий, не выбрал, понравившеюся Вам участницу, что-то сделал или не сделал. Но только я в ответе за все свои решения и действия. Честно, я не хочу этого хайпа, как хотят его другие. И как видите, не все так плохо у всех. Я бы даже сказал, очень хорошо. Хочу обратиться к людям, которые со мной от начала и до конца, к людям, которые умеют слушать и слышать, понимать и не строят догадок, не перекручивают информацию, не держат зла за то, что я поступал, как считал нужным. … Я благодарен всем, кто проживает свою жизнь и не обсуждает мою. Кто со мной, не смотря на мой выбор и симпатии", - написал Михайлюк и поблагодарил свою аудиторию за поддержку и понимание, несмотря ни на что.

Напомним, что ранее победительница Холостяк 10 Даша Ульянова поставила точку в скандале с интимной близостью на проекте.