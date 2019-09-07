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"Хочу делиться собой": чувственная Даша Астафьева полностью обнажила грудь

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.09.2019 - 15:19
"Хочу делиться собой": чувственная Даша Астафьева полностью обнажила грудь
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Девушка поделилась некоторыми подробностями съемки

Даша Астафьева давно и по праву завоевала звание одной из самых сексуальных звезд украинского шоу-бизнеса. Ее откровенные съемки поклонники уже прировняли к отдельному виду искусства, отмечая особую эстетику и красоту пикантных кадров. Так, недавно артистка устроила провокативный фотосет топлес для известного глянцевого журнала. Не исключением стала и новая серия черно-белых чувственных кадров, на которых Даша сумела полностью раскрыться.

Звезда надела брючный костюм в пижамном стиле. Пиджак она набросила на голое тело, на некоторых кадрах отчетливо видна ее обнаженная грудь крупным планом. При этом снимки выглядят нежными и эстетичными. На отдельных фото мечтательная Даша пронзительно сморит в объектив, на других же кажется, что она и вовсе не замечает камеру, погрузившись в свои мысли и приняв непринужденную позу.

"Сейчас, хочется, чтоб каждая съемка длилась не дольше часа. За это время, всегда есть что сказать, и больше ответов, чем вопросов… Я не жду понимания, или одобрения, хочется просто делиться собой такой, учиться запоминать", - призналась девушка.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

"Если бы вы знали, как мы хохочем на таких съемках, вы бы никогда не спросили, почему я такая грустная на фото", - поделилась она подробностями рабочего процесса.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Поклонники решили не сдерживать эмоций после просмотра чувственной фотосессии своей любимицы. Они не жалели эпитетов и комплиментов для сексуальной Даши.

  • Даш, великолепная
  • Чудесно
  • Безумно красивая
  • Як тебе не любити... Ні, не Київ. Даша
  • Даша, Вы очень креативная и смелая, наслаждайтесь своей молодостью и красивыми формами лица и тела, у Вас все в гармонии... Мысли, душа… Радуйте нас новыми идеями и фильмами!
  • Моя прекрасная девочка, грациозна, элегантна и своенравна! Все как всегда, поэтому и восхищаюсь!
  • Фотки действительно очень шикарные! Почему-то чёрно-белые фотки , всегда лучше передают настроение и характер человека....
  • Да слов нет. То, что от природы, то магическое!
  • Ти як завжди прекрасна, і все на тобі

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Даша Астафьева решилась на смелую фотосессию на крыше высотки.

Произведение искусства! Чувственная Астафьева обнажила грудь на откровенных фото Чувственная Астафьева взволновала сексуальными изгибами тела в облегающем платье
Новости Украины Даша Астафьева
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