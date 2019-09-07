"Хочу делиться собой": чувственная Даша Астафьева полностью обнажила грудь

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Девушка поделилась некоторыми подробностями съемки

Даша Астафьева давно и по праву завоевала звание одной из самых сексуальных звезд украинского шоу-бизнеса. Ее откровенные съемки поклонники уже прировняли к отдельному виду искусства, отмечая особую эстетику и красоту пикантных кадров. Так, недавно артистка устроила провокативный фотосет топлес для известного глянцевого журнала. Не исключением стала и новая серия черно-белых чувственных кадров, на которых Даша сумела полностью раскрыться.

Звезда надела брючный костюм в пижамном стиле. Пиджак она набросила на голое тело, на некоторых кадрах отчетливо видна ее обнаженная грудь крупным планом. При этом снимки выглядят нежными и эстетичными. На отдельных фото мечтательная Даша пронзительно сморит в объектив, на других же кажется, что она и вовсе не замечает камеру, погрузившись в свои мысли и приняв непринужденную позу.

"Сейчас, хочется, чтоб каждая съемка длилась не дольше часа. За это время, всегда есть что сказать, и больше ответов, чем вопросов… Я не жду понимания, или одобрения, хочется просто делиться собой такой, учиться запоминать", - призналась девушка.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

"Если бы вы знали, как мы хохочем на таких съемках, вы бы никогда не спросили, почему я такая грустная на фото", - поделилась она подробностями рабочего процесса.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Поклонники решили не сдерживать эмоций после просмотра чувственной фотосессии своей любимицы. Они не жалели эпитетов и комплиментов для сексуальной Даши.

Даш, великолепная

Чудесно

Безумно красивая

Як тебе не любити... Ні, не Київ. Даша

Даша, Вы очень креативная и смелая, наслаждайтесь своей молодостью и красивыми формами лица и тела, у Вас все в гармонии... Мысли, душа… Радуйте нас новыми идеями и фильмами!

Моя прекрасная девочка, грациозна, элегантна и своенравна! Все как всегда, поэтому и восхищаюсь!

Фотки действительно очень шикарные! Почему-то чёрно-белые фотки , всегда лучше передают настроение и характер человека....

Да слов нет. То, что от природы, то магическое!

Ти як завжди прекрасна, і все на тобі

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Даша Астафьева решилась на смелую фотосессию на крыше высотки.