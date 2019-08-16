"Хочется насладиться": Настя Каменских в микро-купальнике соблазнительно позировала у бассейна

Певица поделилась солнечным фото и настроением с подписчиками
Певица Настя Каменских, которая не так давно вернулась из затянувшегося медового месяца со своим супругом Потапом, на своей странице в Instagram разоткровенничалась о том, что еще не готова расставаться с летом и ностальгирует по расслабленному отдыху у бассейна. При этом, как обычно, Настя сопроводила свой пост новым "жарким" фото. в купальнике. Примечательно, что Каменских позирует в собственного бассейна!
"Сегодня такой пасмурный день, а до конца лета хочется еще насладиться сполна солнышком. Радует это солнечное фото и мысли об отдыхе у бассейна!" - подписала она фото, на котором позирует в миниатюрном черном купальнике с ярким надувным кругом в руках.
Не смотря на свой загруженный рабочий график на август, артистка уверила, что обязательно планирует найти время и для своих любимых хобби и призвала своих подписчиков сделать то же самое.
"Мой август расписан буквально по минутам, но для меня это настоящий кайф! Впереди множество концертов, съемок, проектов и работа над новым материалом! Не смотря на такой плотный график я нахожу время чтобы заниматься спортом, йогой, читать книги и идти к целям. Начинайте действовать и давайте достигать новые вершины вместе!" - подписала солнечное фото певица.
Поклонники ответили ей взаимностью и отметили, что осознание того, что лето все же заканчивается еще не пришло:
Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux
Стоит отметить, что недавно Настя Каменских взбудоражила сеть целой серией пикантных фото в кружевном черном белье. Такая откровенность обеспокоила поклонников, которые поинтересовались не заревнует ли ее Потап?
А еще Настя Каменских засветила свои сочные формы на этот раз в белоснежном купальнике. Подписчики утверждают, что пляжные фото получаются у артистки наиболее соблазнительными и впечатляющими.
Но не только кадрами с обнаженными участками тела делится певица, но и мотивационными снимками, на которых можно увидеть искреннее выражение эмоций Насти. Так, недавно она показала фото, на котором позировала без макияжа во время своей утренней пробежки. Лицо знаменитости светилось радостью и бодростью.