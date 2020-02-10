Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер: как выглядит список всех победителей 92-й церемонии Оскар

Прямая трансляция 92-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира Оскар-2020 состоялась в эфире телеканала «Украина». Зрители канала первыми узнали имена всех триумфаторов.

Лучшим фильмом стала картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо. По сюжету фильма, семья безработных не желает трудиться и живет за счет шантажа богатых людей, устраивая им подставы. Но однажды, проявив интерес к очередному богатею, они запутываются в неожиданном инциденте.

Статуэтку Оскара-2020 в категории «Лучшая женская роль» получила актриса Рене Зеллвегер за роль легендарной американской исполнительницы Джуди Гарленд в картине «Джуди». В фильме показаны последние месяцы голливудской звезды, которые лишены глянцевого лоска её прошлого. Джуди злоупотребляет алкоголем и наркотиками, страдает от панических атак и с трудом находит в себе силы выйти на сцену.

Рене Зеллвегер в фильме "Джуди"

Лучшим актером стал Хоакин Феникс. Он получил награду за роль клоуна Артура Флека, который превращается в злодея в картине «Джокер». Фильм рассказывает историю самого опасного и неуловимого преступника Готэм Сити Джокера. О его прошлом ничего и никому не известно, но появившись в городе, он очень быстро смог подняться на вершину преступного мира и стать главным врагом самого Бэтмена.

Хоакин Феникс в фильме "Джокер"

Оскар в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» получил актер Брэд Питт за роль бывшего дублера Клиффа Бута в картине «Однажды… в Голливуде». Его герой – ветеран войны, который живет в трейлере со своим питбулем Бренди, – возит лишенного прав актера Рика Далтона по городу и выполняет его мелкие поручения, надеясь получить роль на съемочной площадке.

Брэд Питт (скриншот поста: instagram.com/fashiontomax)

В категории «Лучшая женская роль второго плана» победу одержала актриса Лора Дерн за роль адвоката Норы Фаншоу в картине «Брачная история». Её героиня – акула среди адвокатов по бракоразводным делам в Лос-Анджелесе, которая на собственном опыте хорошо знакома со всеми трудностями развода и готова на всё ради победы в суде.

Лора Дерн (скриншот поста: instagram.com/fashiontomax)

Лучшим режиссером стал Пон Чжун Хо («Паразиты»).

стал Пон Чжун Хо («Паразиты»). « Лучшая песня » – «(I'm Gonna) Love Me Again» Элтона Джона («Рокетмен»).

» – «(I'm Gonna) Love Me Again» Элтона Джона («Рокетмен»). «Лучшая музыка к фильму» – «Джокер»

– «Джокер» В номинации « Лучший дизайн костюмов » награду получила кинолента «Маленькие женщины».

» награду получила кинолента «Маленькие женщины». Мастера грима и причесок фильма «Скандал» победили в номинации « Лучший грим и прически ».

». « Лучший документальный полнометражный фильм » – «Американская фабрика».

» – «Американская фабрика». « Лучшая работа художника-постановщика » – «Однажды… в Голливуде».

» – «Однажды… в Голливуде». « Лучшая операторская работа » – Роджер Дикинс, работавший над фильмом «1917».

» – Роджер Дикинс, работавший над фильмом «1917». « Лучший звуковой монтаж » – «Ford против Ferrari».

» – «Ford против Ferrari». « Лучшее сведение звука » – «1917».

» – «1917». « Лучший иностранный фильм» – южнокорейская лента «Паразиты».

– южнокорейская лента «Паразиты». « Лучший монтаж » – «Ford против Ferrari».

» – «Ford против Ferrari». « Лучший анимационный полнометражный фильм » – «История игрушек 4».

» – «История игрушек 4». « Лучший анимационный короткометражный фильм» – «Волосатая любовь».

– «Волосатая любовь». « Лучший короткометражный документальный фильм » – «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девочка)»

» – «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девочка)» « Лучшие визуальные эффекты » – «1917».

» – «1917». « Лучший короткометражный игровой фильм » – «Окно напротив».

» – «Окно напротив». « Лучший оригинальный сценарий » – Пон Чжун Хо «Паразиты».

» – Пон Чжун Хо «Паразиты». «Лучший адаптированный сценарий» – Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»).

Как сообщалось ранее, трансляция церемонии вручения самой престижной кинопремии мира Оскар-2020 состоялась в прямом эфире канала «Украина» в ночь с 9 на 10 февраля 2020 года. Ведущими ночи Оскара на телеканале «Украина» стали лица программы «Зірковий шлях» – Алена Винницкая, Тимур Мирошниченко и Монро, а комментировали грандиозное событие ведущий программы «Ранок з Україною» Анатолий Анатолич и переводчик-синхронист Юрий Физер.