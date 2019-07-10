Хищники: Екатерина Кухар откровенно рассказала, какие мужчины ее возбуждают и вдохновляют

Екатерина Кухар решила поделиться с поклонниками личными мыслями и рассуждениями на тему взаимоотношений мужчины и женщины. В частности украинская прима-балерина откровенно призналась, какие именно черты в мужчине могут ее возбудить и привлечь. Такими откровениями Кухар поделилась на своей instagram-страничке.

Более того, балерина сопроводила своей пост постельным фото. На черно-белом снимке видим Екатерину в кровати, среди белых подушек и одеяла. В руках она держит букет цветов, прикрывая им часть своего лица.

"Раскрою вам секрет! Мне часто пишут и спрашивают, какие мужчины вам нравятся?! Мне казалось, что все легко, но нет. Чем мудрей и опытней мы становимся, тем сложнее нас "завоевать" и в последствии удержать", - пишет Кухар.

"Когда начала задумываться, то поняла, что больше меня интересует и возбуждает в мужчине его ИНТЕЛЛЕКТ, его ХАРИЗМА и его МУДРОЕ И СНИСХОДИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНЕ)) Женщина может быть слабой и хрупкой и даже не правой, и так подкупает и покоряет, когда мужчина может это все принять слегка улыбаясь, слегка иронизируя… Так вот ..... именно ТАКИЕ МУЖЧИНЫ меня вдохновляют и вызывают интерес.... Хищники, умеющие "наступать себе на горло" ради своей женщины!" - подытожила Кухар.

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Поклонники Кухар также оставили свои комментарии под е постом:

Ваууууу Катенька, что это за фривольности)

Эх... И где же такого найти?)

Как мудро и жизненно!

Не только вам такие нравятся))

Так цікаво читати ваші думки. Дуже гарна та розумна жінка!

Я такого же мнения! А фото просто волшебное вышло! Пирожное с вишенкой просто!

Оххх, золотые слова!

Скриншот комментариев: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Скриншот поста: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Напомним, до этого Екатерина Кухар, ОNUKA и MELOVIN откровенно рассказали о первых поцелуях. "У меня с мужем первый поцелуй был в Марбелье", – рассказывает Екатерина Кухар в эфире "Ранку з Україною".

Также Кухар заинтриговала фото в свадебном платье и фате.