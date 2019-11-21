ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Хищная легенда: Наталья Могилевская блеснула формами в леопардовом платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.11.2019 - 13:56
Хищная легенда: Наталья Могилевская блеснула формами в леопардовом платье
Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевская опубликовала целую серию фото

Наталья Могилевская, которая ранее рассказала о "странных" привычках, похвасталась поклонникам очередным светским выходом в стильном вечернем образе. Так, на днях в Киеве состоялась громкая вечеринка одного из популярных украинских глянцев, а именно - ежегодный “Viva! Бал”, во время которого одну из заслуженных наград также получила и Наталья Могилевская. Украинская исполнительница получила в этом году премию “Легенда Viva!”.

Отдельного внимания заслуживает новый яркий образ, в котором артистка появилась перед десятками камер. Для стильного выхода Могилевская выбрала силуэтное платье с трендовым в этом году принтом - леопардовые пятна. Как известно, анималистичный принт достаточно сложно сочетать в образах - здесь главное не переборщить.

Хищная легенда: Наталья Могилевская блеснула формами в леопардовом платье

Хищная легенда: Наталья Могилевская блеснула формами в леопардовом платье

Наталья Могилевская показывает стильный образ (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Наталья умело составила свой образ. Платье с насыщенным принтом она сочетает с объемным жакетом спокойного серого оттенка. Жакет небрежно наброшен на плечи. На ножках - туфли с открытым носком, на высокой шпильке.

Из украшений Наталья выбрала очень массивное колье в виде звеньев. Отметьте, что это тренд в аксессуарах в 2019 году.

Конечно же, Наталья поделилась своими эмоциями по поводу прошедшего события:

“Спасибо за премию ”Легенда Viva!” Совершенно неожиданно и приятно. Я поздравляю Вас с грандиозным праздником, благодарю за долгие и прекрасные годы вашей работы. Здоровья, успехов и любви! Я #покохала сегодня Вива! PS...Вот так я и стала Легендой Алексеевной, как нарекла меня когда-то Оля Полякова”.

Хищная легенда: Наталья Могилевская блеснула формами в леопардовом платье

Хищная легенда: Наталья Могилевская блеснула формами в леопардовом платье

Хищная легенда: Наталья Могилевская блеснула формами в леопардовом платье

Наталья Могилевская показывает стильный образ (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники Натальи также поспешили оставить приятные комментарии под постом своей любимицы:

  • “Абсолютно заслуженно!! Вы-прекрасны”
  • “Поздравляю, Вы достойны таких наград и нареканий! И как всегда ооочень красивая”
  • “Поздравляю! Вы прекрасная женщина!”
  • “Красотулька- заслуженно)))”
  • “Поздравляем с прекрасной наградой! Желаем вам огромной любви и вдохновения на новые хиты!”
  • “Прекрасная, награда вполне заслужена”

Хищная легенда: Наталья Могилевская блеснула формами в леопардовом платье

Скриншот комментариев: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, ранее Регина Тодоренко удивила признанием о конфликте с Могилевской! Артистки не общались несколько лет.

"Я думала, что дело дойдет до суда. И в какой-то момент я просто сказала - не могу", - говорит Регина.

Блестящий выбор! Гвен Стефани вышла в свет в хрустальном топе от украинского дизайнера "Вижу, как переодеваются танцовщицы": DZIDZIO признался, какое женское белье его восхищает
Новости Украины Наталья Могилевскаяпевец
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь