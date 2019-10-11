Х-Фактор 5 выпуск: на сцену выйдет героиня клипа "Ленинград" и победитель "Шанса"

В 5 выпуске вокального шоу Х-фактор (который покажут уже в эту субботу, 12 сентября) на СТБ свой артистизм и вокальные данные судьям шоу продемонстрируют победительница известного вокального шоу Элина Иващенко, героиня скандального клипа группы "Ленинград" Мария Стопник, и победитель проектов "Караоке на майдані" и "Шанс" Петр Дмитриченко.

Появлению на сцене-Х участника Петра Дмитриченко очень обрадуется Игорь Кондратюк. После победы парня в проектах "Караоке на майдані" и "Шанс" Кондратюк некоторое время сотрудничал с Петром и помогал ему с продюсированием. Но в какой-то момент у парня случилась звездная болезнь:

"Выступление показали по телевизору и после этого начался самый большой мой пик популярности: когда люди останавливают тебя, говорят, как они переживали, кричат "Это он", когда видят. И ты просто не можешь идти по улице, а я не был к этому готов. Популярность – это очень тяжелая ноша, отключение от реальности, ощущение какой-то вседозволенности", - вспоминает Петр Дмитриченко.

Сейчас он хочет вернуться на сцену. Но закончится ли это для него триумфом или же выступление на Х-факторе станет провалом забытой звезды?

Знакомым зрителям может показаться лицо и другой участницы проекта – Марии Стопник. Девушка сыграла главную роль в скандальном клипе группы "Ленинград" - "i_$uss". И хотя Мария с позитивом вспоминает работу над съемкой клипа, она хочет, чтобы ее запомнили не только как героиню этого видео: "Я не хочу оставаться девочкой из клипа "Ленинград". Я должна использовать все возможности, чтобы развиваться дальше". Получится ли это у нее?

А также в 5 выпуске на кастинг придет победительница известного вокального шоу Элина Иващенко, а также Ярослав Смаль, который давно обижен на Игоря Кондратюка. А другой участник шоу вызовет восторг у приглашенного члена жюри Дмитрия Шурова, после чего судья заявит: "Теперь я бачу, що ювілейний 10 сезон буде зашибісь".

Кроме того, Дмитрий Шуров подготовил для зрителей шоу особый сюрприз. Что это будет, увидим уже в субботу, в 19:00 в эфире вокального шоу Х-фактор на СТБ.

Напомним, ранее Настя Каменских перевоплотилась в "чику из 90-х". Особенно в глаза бросается необычная сумочка-телефон.