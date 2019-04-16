Грустно и больно: Катя Осадчая высказалась о пожаре в Нотр-Дам де Пари

Осадчая надеется, что собор удастся восстановить
Пожар в Нотр-Дам де Пари удалось остановить. Однко огонь уничтожил шпиль собора. Также обрушилась крыша. Мировые звезды спешат передать соболезнования французам. Ведь трагедия, которая случилась с собором этой ночью, - это трагедия культурного наследия всего мира. Катя Осадчая также поспешила оставить свои комментарии и размышления по поводу пожара.
Украинская телеведущая очень верит и надеется, что французские власти и реставраторы смогут возобновить утерянные части собора Нотр-Дам де Пари.
"Не може просто так згоріти такий витвір мистецтва. Сумно і боляче", - пишет Катя Осадчая.
Телеведущая также вспомнила, что совсем недавно в интервью вспоминала о Париже, куда еще подростком отправилась учиться и покорять мировую столицу моды. Напомним, что карьера Осадчей начиналась в качестве модели.
Осадчая отметила, что всегда любила Париж за то, что он годами остается неизменным… И вдруг, пожар в Соборе Парижской Богоматери!
"Нема сил дивитися відео і світлини палаючого даху такої неймовірної споруди. Я буда в Нотр-Дамі десятки разів. Якось, на католицьке Різдво була на службі. А в дитинстві я просто любила прийти туди і посидіти розглядаючи вітраж, сотні маленьких візерунків... здавалося, що листівочний вид з набережної напроти на Нотр-Дам - вічний, так було 800 років до нас і буде ще стількі ж, як мінімум", - растрогала сеть Осадчая.
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Поклонники телеведущей поспешили оставить и свои отзывы о трагедии:
Напомним, Джамала растрогала размышлениями о трагедии Нотр-Дам де Пари: Как легко потерять! Певица посещала столицу Франции ровно четыре года назад.