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"Группа поддержки": жена MONATIK'а умилила сеть семейными кадрами с детьми

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.05.2019 - 11:56
"Группа поддержки": жена MONATIK'а умилила сеть семейными кадрами с детьми
Фото: Дмитрий Монатик с женой Ириной (instagram.com/irinademicheva)

Малыши пришли поддержать папу на репетициях к концерту

Совсем скоро Дмитрий Монатик, он же MONATIK, даст большой сольный концерт на стадионе в Киеве, так что артист активно готовится к столь важному мероприятию. Поддержать и развеселить его на репетициях пришли самые близкие люди - супруга Ирина Демичева с их сыновьями. На своей странице в Instagram супруга музыканта поделилась трогательными семейными кадрами.

Она опубликовала фото и видео, на которых запечатлены звездный папа с детишками. Супруги по-прежнему не показывают лица своих сыночков, поэтому малыши сняты со спины. В ролике они умилительно бегут навстречу папе.

Видео: Дмитрий Монатик с сыновьями (instagram.com/irinademicheva)

"Группа поддержки прибыла в репетиционные Павильоны. 6 дней осталось и наконец то наступит этот долгожданный День", - подписала публикацию Ирина.

&quot;Группа поддержки&quot;: жена MONATIK'а умилила сеть семейными кадрами с детьми

Фото: Дмитрий Монатик с сыновьями (instagram.com/irinademicheva)

Поклонники оставили много умиленных комментариев, отметив, что малыши заметно подросли.

  • "Ваууу, такие милые детки"
  • "Пупсики"
  • "Какие взрослые"
  • "Как же это мило"
  • "Как же повезло этим ребятам с родителями)"
  • "Веришь в хорошее благодаря вашей семье"
  • "Боже какие славные"
  • "Класс!! Милота. А для второго-динозавры дороже всего"
  • "Милота зашкаливает"
  • "На это можно смотреть вечно, милахи"
  • "Самые ценные зрители!!!"

К слову, совсем недавно Монатик рассекретил и имена своих мальчиков. Причем сделал он это оригинальным способом - назвал их в одном из треков нового альбома LOVE IT ритм под названием "Моим": "Это от души. Для Дани и Платоши".

Напомним, жена MONATIK'а Ирина Демичева очаровала стильным фото с мужем.

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