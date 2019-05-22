Группа Open Kids ищет новую участницу: детали открытого кастинга (видео)

У каждой девочки, мечтающей выступать на сцене и быть популярной, появился такой шанс! Ведь объявлен масштабный кастинг: "Стань участницей группы Open Kids"!

Миллионная аудитория, сотни концертов, тысячные залы, невероятные проекты и большая сцена, все это произошло с группой Open Kids за шесть лет работы на большой сцене.

Open Kids – первая популярная группа в Украине, которая показала, что детский шоу-бизнес может быть интересным, качественным, стильным и создать достойную конкуренцию взрослым топ-артистам!

И вот сегодня, 22 мая группа объявляет о масштабном кастинге! У каждой талантливой девочки появился шанс стать частью команды Open Kids и попасть в состав популярного коллектива!

"Мы ищем классный вокал, харизму и мега-позитив в новых претендентках! Нам важны эмоции, желание развиваться, ежедневно расти профессионально, уметь двигаться в такт и конечно же красиво и профессионально владеть своим голосом. Считаю, что это крутая возможность для каждой талантливой личности проявить себя и впрыгнуть к нам в крутой и популярный проект", - комментирует продюсер группы Юрий Петров

Итак, что же необходимо сделать чтобы стать частью популярного коллектива?

Необходимо снять видео, в котором вы поете свою любимую песню Open Kids, и выложить на своей странице в Instagram с хештегом #хочувopenkids, отметить официальную страницу @open_kids, а также написать немного о себе и почему именно вы должны стать участницей группы; Возраст участниц 14-20 лет; Уметь хорошо петь и танцевать; Быть подписчиком @open_kids в Instagram; Прием заявок до 17 июня 2019 года.

Будут отобраны лучшие видео-визитки, а 24 июня в Open Art Studio состоится полуфинал, где топ-50 претенденток пройдут живой кастинг, по результатам которого всего 4 участницы пройдут дальше. Но что именно будет ожидать топ-4 лучших из лучших, команда Open Kids обещает объявить в ближайшее время!

"Ну что! Мы желаем всем удачи. Будем принимать участие в просмотре видео-визиток, обязательно придем поддержать каждого на живой кастинг. Ну и конечно же готовимся принять к себе в команду новичков!", - комментируют предстоящее событие участницы группы Open Kids.