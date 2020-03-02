Группа Антитела представила первый винил в своей дискографии

Группа Антитела представила альбом «Hello» на виниле. Это первый альбом, который группа выпустила в таком формате. Альбом «Hello» полностью спродюсирован группой Антитела. К мастерингу, который сделали специально для винила группа подошла как всегда тщательно. Работали в студии Bobina Records под руководством Хомулко Дмитрия.

Пластинка была нарезана в Италии по специальному заказу. Настоящие ценители оценят ее белый цвет и вес 180 гр. Такому весу группа отдала предпочтение, потому что это категория «тяжелого винила» и он наиболее устойчив к повреждениям. Обложка альбома имеет формат гейтфолда, или как еще называют разворотный конверт. Развернув ее, слушатель может почувствовать атмосферу, которая царит на стадионных концертах группы Антитела. Так как альбом изначально писался именно для выполнения его «вживую» перед десятками тысяч людей open-air. Альбом Hello на виниле вышел тиражом всего 250 экземпляров. Поэтому всем желающим, кто хочет стать обладателем лимитированной пластинки необходимо поспешить.

«Я мог бы сказать, что это была моя мечта детства выпустить пластинку, но нет. Не буду лукавить. Мы решили выпустить альбом «Hello» в таком формате, потому что винил возвращается и сегодня он является интересным для многих коллекционеров, а также для наших фанов. Они неоднократно просили выпустить альбом именно в таком формате», - прокомментировал Тарас Тополя.

Винил это логическое продолжение большой истории «Hello» группы Антитела. Hello - шестая пластинка в дискографии группы. Она состоит из 10 композиций, большинство из которых уже стали народными хитами. Альбом был представлен 14 апреля 2019 и в поддержку него сейчас длиться тур. Он начался в мае 2019 и собрал 80 000 поклонников на стадионах и в двух столичных Дворцах спорта. В этом году тур охватит более 50 городов Украины, Польши, Чехии, США и Канады. А концерты пройдут на различных площадках: от тысячных залов до стадионов.