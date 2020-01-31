Григорий Решетник о новом Холостяке-10: Девушки будут очарованы его энергетикой

6 марта на СТБ стартует долгожданный 10 сезон романтического реалити Холостяк-10, главным героем которого стал пилот и владелец летной школы в Майами – Макс. В преддверии премьеры ведущий проекта Григорий Решетник поделился впечатлениями от знакомства с Холостяком, а также признался, чем удивит новый сезон.

«С Максом мы сразу подружились, потому что очень близки по духу. У него пылкий характер и в общении сразу ощущается темперамент, его огонь, прежде всего, по отношению к девушкам. На каком-то этапе, я уверен, участницы поголовно будут очарованы энергетикой нашего неземного Холостяка (улыбается), – поделился ведущий проекта. – Он классный, он настоящий, и в то же время очень рассудительный и глубокий».

Макс - Холостяк-10 (фото: СТБ)

Также ведущий признался, что в 10 сезоне зрителей Холостяка ждут очень неожиданные повороты.

«Это будет происходить и на свиданиях, и во время общения тет-а-тет. Не секрет, что многие участницы пересматривали предыдущие сезоны, к чему-то готовились. Но здесь все зависит только от решений самого Холостяка», – рассказал Григорий Решетник.

Напомним, что нового холостяка зовут Макс, он пилот, а также владелец летной школы в Америке. Об этом стало известно на презентации весеннего сезона СТБ «З любов’ю МОЖЛИВО ВСЕ».

Он ставит себе заоблачные цели и достигает их. Макс много лет шел к своей мечте – покорить небо за штурвалом самолета. А теперь он хочет летать на крыльях любви. Ранее в сеть слили интригующие подробности о Холостяке-10.

Также чуть позже Холостяк-9 Никита Добрынин и Даша Квиткова дали напутствие новому герою романтического ТВ-шоу.